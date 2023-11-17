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В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы: что известно

Анна Ярославская
17 ноября 2023, 06:43
Пока что информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет.
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы: что известно
РФ атаковала дронами Хмельницкую область / Колаж: Главред, фото: ДСНС, defence-ua.com

В ночь на 17 ноября в Хмельницкой области прогремели взрывы - регион атаковали вражеские беспилотники. Местные власти сообщили о работе ПВО.

"Хмельницкий район. Слышны взрывы. Работают силы ПВО", - написал первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Facebook.

Позже он сообщил, что "по состоянию на это время сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет".

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Отметими, ночью 17 ноября Воздушные силы предупреждали о трех группах "Шахедов", запущенных россиянами по областям Украины. В частности, первыая группа дронов была зафиксирована в Хмельницкой области, курс на север/северо-западный (предположительно Староконстантинов). Вторая группа: в Днепропетровской области, курсом на запад (Кривой Рог/Кропивницкий). Третья группа: в Днепропетровской области (между Днепром и Павлоградом) курсом на север.

Как сообщал Гдавред, российские захватчики утром в четверг, 16 ноября, атаковали Хмельницкую область. Противовоздушная оборона сбила все вражеские цели, но в результате падения обломков есть повреждения. Также один человек получил ранение. В частности, обломки упали на грузовой автомобиль, пострадал водитель.

В ночь на 25 октября Россия ударила дронами по территории Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за этого Славута и Нетешин остались без света. Также временно обесточены были потребители в Кировоградской, Черниговской и Киевской областях.

Для удара оккупанты применили 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.

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