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Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в ОВА описали последствия, есть раненый

Алёна Воронина
16 ноября 2023, 13:35
Один человек пострадал в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Также некоторые объекты были повреждены.
Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в ОВА описали последствия, есть раненый
Оккупанты атаковали Хмельницкую область/ коллаж: Главред, фото иллюстративное: ua.depositphotos.com, Нацполиция ​

Российские захватчики утром в четверг, 16 ноября, атаковали Хмельницкую область. Противовоздушная оборона сбила все вражеские цели, но в результате падения обломков есть повреждения. Также один человек получил ранение.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в Telegram. Он отметил, что обломки упали на грузовой автомобиль, пострадал водитель.

"Сегодня, во время утренней воздушной тревоги, в области по вражеским целям работали наши силы ПВО. Спасибо ВСУ за качественную работу. Вместе с тем, в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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Также Тюрин рассказал, что обломки повредили продовольственные склады.

"Кроме того, на территории продовольственных складов обломками повреждено кровельное покрытие, окна мастерской и 3-и этажного здания, 7 емкостей для хранения растительного масла. Убытки устанавливаются. Дополнительно буду информировать", – отметил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине прогремели взрывы утром в четверг, 16 ноября. В регионе работала противовоздушная оборона.

Опасность усиления ударов со стороны РФ

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов сказал, как РФ может изменить тактику ракетных ударов и назвал 4 области, которым грозит опасность. У оккупантов недостаточно ракет с большой дальностью полета, а "Искандерами" далеко ударить не получится. Поэтому РФ может сосредоточиться на ударах по нескольким областям.

Также ранее в США отметили, что РФ массированно будет бить по энергообъектам. Спикер Госдепа США Мэтью Миллер подчеркнул, что США хотят помочь Украине защититься. В Госдепе заявили, что ищут способы, как защитить украинские энергетические объекты от атак российских оккупантов зимой.

В Укрэнерго сообщили, что от одного вида атак на энергетику Россия почти отказалась. Ожидается, что с приходом морозов Россия возобновит практику массированных воздушных атак на украинскую энергетику.

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