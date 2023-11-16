'Тревога по 12 часов в день': в Воздушных силах предупредили о планах россиян

В Воздушных силах отметили, что вопрос о разделении Украины на разные уровни опасности воздушных тревог пока не обсуждается.

https://glavred.info/ukraine/trevoga-po-12-chasov-v-den-v-vozdushnyh-silah-predupredili-o-planah-rossiyan-10517347.html Ссылка скопирована

В воздушных силах признали вероятность тревог продолжительностью 12 часов / Коллаж Главред, фото: alerts.in.ua, скриншот из видео

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может прибегнуть к стратегии экономического террора. Для того, чтобы парализовать экономику, россияне прибегают к тактике длительных воздушных тревог по всей территории Украины, которые объявляют как ответ на вероятную угрозу нанесения ударов.

Об этом заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат в ходе интервью на "Радио Свобода". Его также спросили, могут ли оккупанты создавать предпосылки для тревог, которые продлятся, например, 12 часов в сутки. По словам Игната, подобные случаи уже случались.

"Раньше они просто длились 20-30 минут, взлет и посадка отрабатывались, но раз так пять в день примерно. Это держит в напряжении - тревога была, исчезла, через пол часа вновь началась. Тоже на пол дня растягивалось. Плюс они взлетали по полтора часа, то есть их штатные баки позволяют полтора часа находиться в воздухе без дозаправки МиГа. И таких взлетов где-то полгода назад было три-четыре. Поэтому где — то близок к мысли, что такое уже у нас было и, возможно, враг и дальше будет продолжать", - рассказал Игнат. видео дня

Во время воздушных тревог возникает негативное влияние на экономику, бизнес, они приводят к приостановке работы учебных заведений. По словам Игната, Россия, прибегая к тактике "терроризма", будет использовать все доступные инструменты.

Также его спросили, может ли возникнуть сценарий, когда при длительных тревогах страну разделят на уровне опасности. В ответ он отметил, что на данный момент такой вариант не рассматривается, поскольку принятие такого решения требует осмотрительности и серьезного подхода.

Обстрелы территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска совершили нападение на теплоэлектростанцию в Украине. В результате обстрела ТЭС выявило серьезные повреждения оборудования.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россия планирует осуществлять массированные ракетные удары против энергетической инфраструктуры Украины в период длительного падения температуры воздуха ниже нуля.

В ночь на 15 ноября Россия осуществила удар по многоэтажному дому в городе Селидово, расположенном в Покровском районе Донецкой области. По информации спасателей из ГСЧС, результатом этого нападения стало разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.