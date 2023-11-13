Русские ждут температуру ниже нуля для массированных обстрелов - Минэнерго

Россия будет наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, когда температура воздуха долго будет ниже нуля, говорят в Минэнерго.

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В тот период, когда в нашей стране температура воздуха долго будет ниже нуля, россияне попытаются добиться блэкаутов - Минэнерго / коллаж Главред, фото УНИАН

Страна-агрессор Россия будет наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины в тот период, когда в нашей стране температура воздуха долго будет ниже нуля. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире единого телемарафона.

"Мне кажется, они ждут существенного падения температуры, чтобы она долгое время держалась на минусе, и тогда будут наносить удары. В таком случае, безусловно, низкая температура приносит вред. На самом деле здесь нет какой-то отметки, любая минусовая температура уже повышает риски", – сказал он.

Руководитель Минэнерго добавил, что пока не фиксируется таких массированных атак, которые были 10 октября 2022 года, когда россияне использовали до ста ракет.

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"У нас есть информация, что они к этому готовятся, мы будем соответствующим образом реагировать", – отметил он.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, оккупанты агрессора России зимой могут снова повторить акты энергетического террора, но уже в больших масштабах. Украине нужно защитить свои города, энергоинфраструктуру и коридоры в Черном море, чтобы выстоять в битве и одержать победу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Однако, как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, энергетическая система Украины полностью готова к зиме, впервые сделали и систему защиты от ракетных атак агрессора России. Единственной угрозой энергетики являются обстрелы оккупантов и в стране возможны блэкауты, но они будут кратковременными.

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