В Украине - воздушная тревога: в Хмельницкой области прогремели взрывы

Утром в четверг, 16 ноября, в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - написал он в Facebook.
Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 6:38. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Хмельницкой и Черновицкой областях. По данным военных, в направлении указанных областей двигалась группа ударных дронов.
"Староконстантинов – оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
В 8:10 воздушную тревогу объявили в столице, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Военные сообщили об угрозе применения баллистики в северных регионах.
По состоянию на 8:20 воздушную тревогу в столице Украины, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях отменили.
"Отбой опасности. Угроза ударных БПЛА остается для Хмельнитчины. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах
Удар дронами возле Хмельницкой АЭС
В ночь на 25 октября Россия ударила дронами по территории Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за этого Славута и Нетешин остались без света. Также временно обесточены были потребители в Кировоградской, Черниговской и Киевской областях.
Для удара оккупанты применили 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.
Позже появились подробности о пострадавших. В реанимации оказались два человека, они в тяжелом состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский после российской атаки призвал партнеров усилить украинскую ПВО и ужесточить санкции против РФ.
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