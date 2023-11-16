В Украине - воздушная тревога: в Хмельницкой области прогремели взрывы

В регионе работает противовоздушная оборона. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Угроза атаки дронов остается в Хмельницкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, открытые источники

Утром в четверг, 16 ноября, в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - написал он в Facebook.

Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 6:38. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Хмельницкой и Черновицкой областях. По данным военных, в направлении указанных областей двигалась группа ударных дронов.

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"Староконстантинов – оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

В 8:10 воздушную тревогу объявили в столице, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Военные сообщили об угрозе применения баллистики в северных регионах.

По состоянию на 8:20 воздушную тревогу в столице Украины, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях отменили.

"Отбой опасности. Угроза ударных БПЛА остается для Хмельнитчины. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах

Удар дронами возле Хмельницкой АЭС

В ночь на 25 октября Россия ударила дронами по территории Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за этого Славута и Нетешин остались без света. Также временно обесточены были потребители в Кировоградской, Черниговской и Киевской областях.

Для удара оккупанты применили 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.

Позже появились подробности о пострадавших. В реанимации оказались два человека, они в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский после российской атаки призвал партнеров усилить украинскую ПВО и ужесточить санкции против РФ.

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