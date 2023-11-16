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РФ ударила по ТЭС в прифронтовом регионе: украинцы остались без света и воды

Анна Ярославская
16 ноября 2023, 10:31
Российские оккупанты снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. Из-за обстрелов оккупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование.
Обстрел ТЭС
РФ обстреляла ТЭС - иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: t.me/dtek_ua

Российские оккупанты атаковали теплоэлектростанцию в прифронтовом регионе Украины. Из-за обстрелов на ТЭС серьезно повреждено оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ДТЭК утром 16 ноября, один из населенных пунктов рядом со станцией остался без электроэнергии и водоснабжения.

"Российские террористы снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. Из-за обстрелов оккупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование", — говорится в сообщении.

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После прекращения вражеских обстрелов энергетики начали ликвидировать последствия атак и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

"Делаем все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", — подчеркнули в ДТЭК.

Как сообщал Главред, утром в четверг, 16 ноября, в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия может продолжить стратегию обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в осенне-зимний период. Однако точное время начала таких атак трудно предсказать.

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