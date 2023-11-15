Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Селидово Донецкой области: есть жертвы

На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.

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Россияне обстреляли жилой дом / коллаж: Главред, фото: Донецкая областная прокуратура

В ночь на 15 ноября Россия ударила по многоэтажке в г. Селидово Покровского района Донецкой области. Известно об одной жертве. Под завалами может остается по меньшей мере еще один человек.

По данным спасателей ГСЧС, в результате атаки произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. Спасены 5 человек, среди них - ребенок.

"На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение. Также из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок", - говорится в сообщении.

видео дня

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Россия атаковала Донецкую область / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как РФ ударила по Селидово:

Напомним, что ночью оккупанты ударили по Украине "Искандером " и "Шахедами". Баллистическую ракету выпустили из района Джанкоя, управляемая авиационная ракета Х-35 - из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

Россияне ударили по инфраструктурному объекту Днепра. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о "прилетах" в Днепровской общине. Враг попал по инфраструктурному объекту.

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