В Днепре прогремели мощные взрывы: россияне ударили по инфраструктурному объекту

Сегодня, 4 ноября, в Днепре раздались громкие взрывы во время воздушной тревоги, которую объявили в 17:16 часов.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале подчеркнул о соблюдение информационной тишины. Местные жители сообщают о ряде взрывов в городе.
"Прилеты" в Днепровской общине. Враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв. Все детали сейчас уточняем", - отметил Лысак.видео дня
Как предупреждали в Воздушных силах ВСУ, что в восточных областях Украины есть угроза применения баллистического вооружения.
Напомним, что россияне атаковали Днепр и попали в состав ДТЭК. Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Компания ДТЭК продолжает оценивать убытки.
На Хмельнитчине гремели взрывы. Воздушные силы Украины предупредили о движении дронов-камикадзе "Шахед" в направлении Хмельницкой области. Позже стало известно о взрыве в Староконстантинове. Подробности выясняются.
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