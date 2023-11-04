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ВСУ мощно ликвидировали почти 500 россиян: на Таврическом направлении много потерь

Юлия Закрепа
4 ноября 2023, 15:07
ВСУ отбили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
ВСУ мощно ликвидировали почти 500 россиян: на Таврическом направлении много потерь
Ситуация на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

За прошедшие сутки, 3 ноября, на Таврическом направлении украинские военные ВСУ ликвидировали 463 оккупантов. В частности уничтожили 35 единиц военной техники врага.

Известно, что на Таврическом направлении российские оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 51 боевое столкновение, совершили 988 артобстрелов.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины и воинки стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери", - сообщили на Facebook-странице объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

видео дня

ВСУ отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

  • Враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками и защитницами отбито около 20 атак врага.
  • Враг пытался штурмовать возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
  • Россияне пытались восстановить утраченное положение недалеко от Работиного Запорожской области.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1003 огневых задач. Потери врага составили 463 человека. Четверо оккупантов решили сдаться в плен.Также было уничтожено 35 единиц военной техники террористов, в частности:

  • 4 танка;
  • 9 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 1 средство ПВО;
  • 7 БпЛА;
  • 6 автомобилей;
  • 2 единицы спецтехники;
  • в частности уничтожено 4 склада боеприпасов.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении. Враг активизировал применение боевой техники на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты за сутки восемь раз применяли авиацию.

ВСУ разгромили оккупантов на фронте. Российские оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях. Украинские военные отражают атаки врага. На Таврическом направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара и совершили 1073 артобстрела.

Под Авдеевкой ВСУ взорвали бронеколону РФ вместе с десантом. На видео попало уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.

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