ВСУ разгромили оккупантов на фронте: уничтожены несколько десятков техники и склады

Российские оккупанты пытаются наступать на фронте, чтобы достичь "успехов". На Таврическом направлении всего за сутки было 38 боевых столкновений. Об этом заявил командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Россияне пытаются наступать в районах таких населенных пунктов:
- Новокалинового,
- Авдеевки,
- Опытного,
- Первомайского.
На Таврическом направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара и совершили 1073 артобстрела.
В то же время эти наступательные операции врага были безуспешными, потому что украинские военные делают все, чтобы удержать оборону. В течение суток ракетные и артиллерийские силы "Таврии" выполнили 1341 огневую задачу. К тому же украинские военные наступают на Мелитопольском направлении.
ВСУ уничтожили:
- 11 танков,
- 4 ББМ,
- 6 артсистем,
- 2 БпЛА,
- 8 автомобилей,
- 2 склада боеприпасов,
- 483 оккупанта.
Ситуация на фронте
Разведка Британии сообщила о том, что ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта. Сейчас движение защитников Украины остается статичным на юге, в то же время российское наступление у Авдеевки столкнулось с мощной обороной украинских войск.
Недавно стало известно, что россиянам устроили "ад" под Угледаром. Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов.
В ВСУ подтвердили разгром оккупантов под Угледаром и отметили, что под огонь попала вся механизированная колонна россиян. Украинские военные уничтожили десятки единиц техники, после чего оккупанты отступили.
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