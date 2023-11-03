ВСУ разгромили оккупантов на фронте: уничтожены несколько десятков техники и склады

Российские оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях. Украинские военные отражают атаки врага.

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ВСУ отбили атаки оккупантов на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты пытаются наступать на фронте, чтобы достичь "успехов". На Таврическом направлении всего за сутки было 38 боевых столкновений. Об этом заявил командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Россияне пытаются наступать в районах таких населенных пунктов:

Новокалинового,

Авдеевки,

Опытного,

Первомайского.

На Таврическом направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара и совершили 1073 артобстрела.

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В то же время эти наступательные операции врага были безуспешными, потому что украинские военные делают все, чтобы удержать оборону. В течение суток ракетные и артиллерийские силы "Таврии" выполнили 1341 огневую задачу. К тому же украинские военные наступают на Мелитопольском направлении.

ВСУ уничтожили:

11 танков,

4 ББМ,

6 артсистем,

2 БпЛА,

8 автомобилей,

2 склада боеприпасов,

483 оккупанта.

Ситуация на фронте

Разведка Британии сообщила о том, что ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта. Сейчас движение защитников Украины остается статичным на юге, в то же время российское наступление у Авдеевки столкнулось с мощной обороной украинских войск.

Недавно стало известно, что россиянам устроили "ад" под Угледаром. Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов.

В ВСУ подтвердили разгром оккупантов под Угледаром и отметили, что под огонь попала вся механизированная колонна россиян. Украинские военные уничтожили десятки единиц техники, после чего оккупанты отступили.

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