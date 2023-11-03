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Беспорядки и гражданская война в РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Алексей Тесля
3 ноября 2023, 12:53
В Кремле высоко оценивают риски гражданских беспорядков, подчеркнул Валерий Клочок.
Владимир Путин, Виталий Клочок
Валерий Клочок оценил вероятность гражданской войны в РФ / скрин, Facebook Клочок

Кремлевский режим всерьез готовится к возможной гражданской войне в РФ, заявил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, для ее подавления может быть использована Росгвардия, которая получила на вооружение тяжелую бронированную технику, авиацию, системы противовоздушной обороны.

"То есть команда Путина высоко оценивает риски гражданских беспорядков в РФ. После того, как был спровоцирован протест в Махачкале (довольно мощный, как мне кажется) они показали, что могут быстро его локализовать", - отметил он.

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Эксперт считает, что эти события демонстрируют шаткость ситуации внутри РФ, начавшейся с акции протеста Евгения Пригожина.

"Уничтожение Пригожина, вооружение Росгвардии – это оценка высоких рисков дестабилизации в РФ. То есть они будут, но пока есть механизм сдерживания, и очень мощный. Он может еще долго держаться, но недовольство внутри РФ на фоне этих протестов может расти. Это очевидно, и этого боятся", - уверен он.

Вместе с тем собеседник уверен в том, что Кремль стремится не допустить гражданской войны в РФ и серьезной к ней готовится.

"И этот фактор в большей степени будет определять устойчивость России на внешней арене. Потому что все понимают, что можно инспирировать определенные процессы, но будут ли они успешными? Здесь вопрос пока открыт, а Путин и его окружение к этому готовились и готовятся – не случайно эта группа объединила в себе разведку, силовиков", - добавил Клочок.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Ранее в ГУР сделали заявление о массовой мобилизации в РФ: у Путина боятся бунта. Агрессор Россия готовит свой инструментарий репрессий к новым волнам мобилизации, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Напомним, ранее эксперт пояснил, почему у Путина есть план на случай бунтов в Чечне после Кадырова. Как говорит Дмитрий Снегирев, последние заявления Путина по поводу Кадырова и Чечни достаточно красноречивы.

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