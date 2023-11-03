Паника в Крыму: стала известна цель №1 для удара ракетами ATACMS

Украина подтвердила атаки ракетами типа ATACMS по Крыму. Это может стать неприятным сюрпризом для россиян. Сейчас они пытаются защитить свои военные объекты.

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Стала известна цель №1 в Крыму для удара ракетами ATACMS / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Ракеты ATACMS могут эффективно наносить ущерб вражеским запасам на полуострове. Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Канала, как это пытаются предотвратить оккупанты.

Новость об использовании американских ракет ATACMS в Крыму создает беспокойство среди россиян, и они пытаются передислоцировать свою технику и использовать хитрые методы для защиты.

"Что касается объектов систем противовоздушной обороны - на сегодня именно они являются мишенью "№1 " для наших подразделений. Видим, что именно по ним в последнее время и прилетает", – подчеркнул Сергей Братчук. видео дня

Следует отметить, что ПВО в Крыму по плотности не уступает Московскому округу. Более того, она имеет много эшелонов, включая ближний, средний и дальний диапазоны действий.

"Вооруженные Силы Украины, использовав новое оружие, метко и эффективно уничтожают вражескую систему ПВО. Это делается для того, чтобы потом бить по другим объектам, ведь они будут менее защищенными", – пояснил Братчук.

Противник пытается маскировать свои позиции для спутниковых снимков. Однако украинская разведка и партизанское движение владеют информацией по всем этим действиям.

Учитывая, что Крым теперь находится в зоне действия ракет, находящихся на вооружении ВСУ, для россиян эта новость, очевидно, не вызывает оптимизма.

"Без преувеличения есть панические настроения, но они перерастают в повышенную агрессивность. Поэтому сейчас пытаются интенсивнее обстреливать Одесскую область, чтобы угрожать нашему экспортному коридору", – отметил Сергей Братчук.

"Бавовна" в оккупированном Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны, Андрей Юсов, отметил, что на временно оккупированном Крыму российские оккупанты больше не имеют безопасных мест.

Также, стали известны новые подробности массированного обстрела Крыма, который состоялся 30 октября. По информации, полученной от источников, военные базы Российской Федерации на полуострове были атакованы ракетами системы АТАСМЅ, предоставленными США.

В то же время, в Военно-Морских Силах (ВМС) отметили, что ночью на 30 октября во временно оккупированном Крыму украинские военные успешно нанесли удар по российским стратегическим системам, которые имеют важное значение для общей системы ПВО.

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