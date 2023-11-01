РФ переместила вертолеты Ка-52 и Ми-8 после удара ATACMS: где они теперь

Удар ВСУ дальнобойными ракетами по аэродрому в Бердянске заставил оккупантов перебросить вертолеты.

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Вертолеты на авиабазе в Таганроге / Фото: X, Brady Africk

Российские войска перебросили вертолеты Ка-52 и Ми-8 из оккупированного Бердянска в Таганрог после удара ATACMS, который нанес сокрушительный ущерб. Об этом сообщил "Defense Express", который ссылается на данные военного аналитика Брэди Аффрика.

20 октября Брэди Африк опубликовал спутниковые фотографии, на которых видно, что российские оккупанты вывели несколько вертолетов с аэродрома в Бердянске после атаки ракетами ATACMS. Спутниковые снимки, опубликованные аналитиком в Twitter, показывают, что 31 октября 2023 года российские оккупанты сконцентрировали 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8 на авиабазе в Таганроге.

Отмечается, что это были именно те вертолеты, которые находились 17 октября в аэропорту Бердянска перед ударом Сил обороны Украины с ОТРК ATACMS. По состоянию на 29 октября их эвакуировали, менее чем через 2 недели после атаки.

видео дня

Спутниковый снимок показывает только факт внезапного появления этого количества вертолетов на российской базе в Таганроге, которая ранее служила площадкой для Су-25СМ3. Пока неизвестно, доставили ли россияне поврежденные вертолеты наземным транспортом, или это уцелевшие после удара вертолеты, которые перелетели туда.

Если говорить о расстоянии до линии фронта, то от Таганрога до Волновахи составляет около 130 километров, а от Бердянска до линии фронта на Запорожском направлении - около 120 километров. Указана практическая дальность полета Ка-52-до 480 километров.

"Defense Express" также не исключает возможность, что россияне могут использовать Таганрог не только как новую площадку для вертолетов, но и как своеобразный пункт ремонта самолетов в случае новых ударов от Сил обороны Украины. Стоит отметить, что в Таганроге расположен авиаремонтный завод, но до сих пор его специализация ограничивалась ремонтом и техническим обслуживанием самолетов радиолокационного дозора, таких как А-50 и А-50У.

Атака по аэродрому в Бердянске

Напомним, ночью 17 октября во временно оккупированных Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" российских военных. Всего по ТОТ выпустили 18 ракет. Россияне заявили об ударе с помощью ракет ATACMS и даже опубликовали фотографии суббоеносов М74, которые содержала одна из ракет.

В своем вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил удар. Аэродром в Бердянске считался главным аэродромом оккупантов, где они базировали свою авиацию и запускали удары по фронтовым подразделениям Сил обороны.

Вскоре передачу ATACMS подтвердили и власти США. Видео запуска ракет также опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил воинов за работу и партнеров за помощь.

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