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Генерал СБУ назвал неожиданный эффект от наличия у ВСУ ракет ATACMS

Анна Ярославская
26 октября 2023, 12:02обновлено 26 октября, 18:59
Если бы Украине дали 500 ракет ATACMS, то, возможно, ситуация на поле боя кардинально изменилось бы, считает Виктор Ягун.
Виктор Ягун, ракета ATACAMS, ВСУ
Ягун рассказал, изменится ли что-то для Украины на поле боя с получением ракет ATACMS / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Википедия, facebook.com/yagunv

Украина получила от США ракеты ATACMS. Однако кардинально на поле боя ситуация с их получением не изменится. Эти ракеты станут в большей степени морально-психологическим оружием. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

"Если бы Украине дали 500 ракет ATACMS, возможно, тогда что-то кардинально и изменилось бы. Но мы получили их намного меньше, поэтому ничего существенно не изменится – это в основном морально-психологическое оружие, которое в опредёленный момент может нанести удар по врагу, и он будет вынужден считаться с нами. То есть это своеобразный морально-сдерживающий фактор, не более. Хотя, конечно, первый удар ракетами ATACMS был достаточно эффективным", - объяснил он.

По словам Ягуна, стоит учитывать несколько цифр. Во-первых, одна ракета ATACMS стоит плюс-минус один миллион долларов в зависимости от модификации.

Во-вторых, у американской армии всего-навсего 4 тысячи ATACMS, а это не так уж и много.

"Кому-то может не нравиться, что Украина получила всего 20 ракет и 6 уже использовала, но имеем то, что имеем. Эти ракеты не будут передаваться нам тысячами. Другое дело, что ATACMS – это ракеты первого поколения, которые, во-первых, имеют определенные ограничения в дальности полета, а, во-вторых, мы можем их использовать исключительно в пределах Украины", - добавил генерал-майор запаса.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Украина получила ракеты ATACMS

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и тому подобное.

Спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в России могут быть средства противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты ATACMS. Но, по его словам, "все нужно проверять на практике.

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