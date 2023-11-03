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На Ивано-Франковщине россияне атаковали военный объект

Руслана Заклинская
3 ноября 2023, 11:47
Обломки сбитого беспилотника спровоцировали пожар в общежитии.
На Ивано-Франковщине россияне атаковали военный объект
РФ атаковала дронами объекты на Прикарпатье / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот Shahed-136

Российская армия ночью 3 ноября устроила атаку на военный объект в Калушском районе Ивано-Франковской области с помощью иранского ударного дрона "Shahed". Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации, Светлана Онищук, в своем Telegram.

По ее словам, враг пытался нанести удар по объектам критической инфраструктуры и военным целям. Во время ночной атаки оккупанты использовали беспилотники типа "Shahed-136/131".

Эта атака охватила территорию Ивано-Франковской области. На место происшествия были отправлены спасательные службы для ликвидации пожара, возникшего в результате атаки.

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"3 ноября 2023 года враг пытался нанести удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам. Атаковал военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован", - сказала Сквитлана Онищук.

Украинские защитники сумели сбить иранский дрон. Около шести утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника, которые вызвали пожар в общежитии. Пожар удалось успешно ликвидировать.

Ночная атака оккупантов по Украине 3 ноября

Напомним, в ночь на пятницу, 3 ноября, в Харькове произошла серия взрывов, в результате атаки россиян на гражданские объекты. В одном из районов города зафиксировали прилеты ракет по гражданским объектам. Там вспыхнули 5 пожаров.

Также оккупанты запустили дроны-камикадзе по Одесской области. Силы противовоздушной обороны сбили два дрона "Шахед", однако один дрон все же совершил атаку на объект инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ запустила около 40 "шахедов" минувшей ночью, атакуя 10 областей. Защитникам удалось сбить более половины этих дронов. По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв. Работа защитников была успешной на территории Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областей.

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