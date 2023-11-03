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РФ атаковала 10 областей при помощи 40 "шахедов": Зеленский рассказал о ночном обстреле

Анна Ярославская
3 ноября 2023, 10:06
Больше половины дронов сбили защитники украинского неба. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Атака дронов
РФ устроила массовую атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, силы обороны Юга

Российские оккупанты возобновили массированные воздушные атаки на Украину. Президент Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью армия РФ запустила около сорока "шахедов", больше половины из них сбили защитники украинского неба.

"Защитники неба работали результативно на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской", - написал украинский лидер в Telegram.

При этом были и попадания. По предварительным данным, обошлось без жертв.

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"Последствия устраняются. Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!", - добавил Зеленский.

  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура
  • Атака дронов 3 ноября 2023
    Атака дронов 3 ноября 2023 Фото: ГосЧС, Харьковская областная прокуратура

Смотрите видео - Последствия ночной дроновой атаки РФ:

РФ атаковала Украину дронами
РФ атаковала Украину дронами / скриншот

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 3 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками "Shahed-136/131" из Курской области и из района Приморско-Ахтарск-РФ. Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

"Шахеды" запускались волнами и направлялись по разным направлениям малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона, сообщили в Воздушных силах.

Были уничтожены 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета.

Уничтожены 24
Уничтожены 24 "Шахеда" и Х-59 / t.me/kpszsu

Массированный удар дронов по Украине 3 ноября

В ночь на пятницу, 3 ноября, в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили по гражданским объектам.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в ночь на 3 ноября Россия ударила по Харькову около 10 дронаими типа Shahed. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто. Удары пришлись на Основенский и Шевченковский районы города.

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска во время воздушной атаки запустили дроны-камикадзе по Одесской области. Силы ПВО сбили два "Шахеда", но был и "прилет" по объекту инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

В результате российской атаки дронами-камикадзе во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил утром глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, критический объект получил пять попаданий враждебных БПЛА. Обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали.

Всего на запад Украины ночью шли 16 вражеских ударных дронов. Воины воздушного командования "Запад" смогли уничтожить 11 вражеских беспилотников.

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