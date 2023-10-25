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Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: что известно

Анна Ярославская
25 октября 2023, 06:37обновлено 25 октября, 08:08
Воздушные силы Украины ночью предупреждали об движении дронов-камикадзе  "Шахед" в направлении Хмельницкой области.
Ракетный удар
В Хмельницкой области объявляли воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: скриншот минобороны рф, УНИАН

В ночь на 25 октября в Хмельницкой области раздались взрывы, была объявлена воздушная тревога. О взрывах в Хмельницкой области сообщало Суспільне.

Воздушные силы Украины предупредили об движении дронов-камикадзе "Шахед" в направлении Хмельницкой области.

Позже местные Telegram-каналы писали о взрыве в Староконстантинове. Подробности выясняются.

видео дня

Комментариев от властей пока что нет.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.

Последствия атаки РФ на Хмельницкую область

В результате сбития российских воздушных целей произошло их падение на территории объекта критической инфраструктуры, сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.

В настоящее время за медицинской помощью в больницу обратились 16 жителей из окрестных домов с различными телесными повреждениями.

Тем временем городской голова Славуты Василий Сидор сообщил в Facebook, что в ночь на 25 октября российские войска ударили по территории Славутской громады в Хмельницкой области. В результате атаки есть значительные повреждения.

По его словам, все службы уже работают над ликвидацией последствий ночной атаки.

"Услуги – и тепло, и газ, и воду – мы будем предоставлять. Помогайте пожилым людям, детям", – призвал мэр.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 25 октября 2023 года российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), применив 11 ударных БпЛА типа "Shahed".

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены все 11 "Shahed-136/131", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в шести областях: Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской.

Уничтожены 11
Уничтожены 11 "шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в июле российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал". В результате атаки поврежден аэродром в Староконстантинове.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты в случае рисков "прилетов" передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины. Поэтому Россия переоценивает свои удары по украинским аэродромам.

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