Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: что известно

В ночь на 25 октября в Хмельницкой области раздались взрывы, была объявлена воздушная тревога. О взрывах в Хмельницкой области сообщало Суспільне.
Воздушные силы Украины предупредили об движении дронов-камикадзе "Шахед" в направлении Хмельницкой области.
Позже местные Telegram-каналы писали о взрыве в Староконстантинове. Подробности выясняются.
Комментариев от властей пока что нет.
По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.
Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
В результате сбития российских воздушных целей произошло их падение на территории объекта критической инфраструктуры, сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.
В настоящее время за медицинской помощью в больницу обратились 16 жителей из окрестных домов с различными телесными повреждениями.
Тем временем городской голова Славуты Василий Сидор сообщил в Facebook, что в ночь на 25 октября российские войска ударили по территории Славутской громады в Хмельницкой области. В результате атаки есть значительные повреждения.
По его словам, все службы уже работают над ликвидацией последствий ночной атаки.
"Услуги – и тепло, и газ, и воду – мы будем предоставлять. Помогайте пожилым людям, детям", – призвал мэр.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 25 октября 2023 года российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), применив 11 ударных БпЛА типа "Shahed".
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены все 11 "Shahed-136/131", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
Противовоздушная оборона работала в шести областях: Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской.
Как сообщал Главред, в июле российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал". В результате атаки поврежден аэродром в Староконстантинове.
Спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты в случае рисков "прилетов" передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины. Поэтому Россия переоценивает свои удары по украинским аэродромам.
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