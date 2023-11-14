Ночью оккупанты ударили по Украине "Искандером" и "Шахедами": сколько сбила ПВО

В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Украину с использованием ударных дронов, а также баллистической и управляемой авиационной ракетами.
Как сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ, из района Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ зафиксированы пуски 9 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Баллистическая ракета "Искандер-М" была выпущена из района Джанкоя (Крым), управляемая авиационная ракета Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Как сообщал Главред, ночью 11 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под удар попали Одесская и Днепропетровская области. В результате атак российских захватчиков есть разрушения, но люди, к счастью, не пострадали.
Утром 11 ноября в Киеве также прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили в сторону Киева баллистические ракеты.
Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил российскую баллистическую ракету.
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