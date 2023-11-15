От одного вида атак на энергетику Россия почти отказалась - Укрэнерго

Ожидается, что с приходом морозов Россия возобновит практику массированных воздушных атак на украинскую энергетику.

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В то же время РФ и дальше будет пытаться бить по инфраструктуре ракетами / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты не добились отключения украинской энергетической инфраструктуры путем кибератак, поэтому враг от этого варианта отказался, говорится в сообщении Укрэнерго.

"Кибератаки не вызвали никакого отключения автоматических систем на подстанциях Укрэнерго, которое бы привело к ограничению энергопитания, с момента начала полномасштабного вторжения. В конце концов РФ почти отказалась от этого инструмента как неэффективного - ни одна из кибератак на инфраструктуру компании не достигла успеха", - цитирует пресс-служба члена правления НЭК "Укрэнерго", ИТ-директора компании Сергея Галагана.

Он уточнил, что Укрэнерго начало выстраивать свою киберзащиту задолго до начала полномасштабного вторжения.

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Сейчас уровень кибербезопасности Укрэнерго соответствует международному стандарту, который компания ежегодно подтверждает.

Удары России по энергетике

Россияне проводят активную подготовку к новой волне ракетных ударов и дроновому террору. В частности, вражеская армия разведывает объекты критической и транспортной инфраструктуры, рассказал накануне представитель ГУР Андрей Черняк.

Вместе с тем, что РФ возобновит удары по украинской энергетике зимой, соглашаются и в США. Поэтому Соединенные Штаты хотят помочь украинцам защититься от этого вида террора. Вашингтон обсуждает с Киевом способы защиты объектов критической инфраструктуры в украинских городах от ракетных атак России.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, Россия может изменить тактику ракетных ударов по Украине. Оккупанты могут пытаться уничтожить энергетические объекты в какой-то одной, двух или трех областях. Наибольшая угроза будет для прифронтовых регионов – Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей.

Известно, что Россия уже начала активно атаковать Киев. Так, 11 ноября РФ пыталась ударить по городу "Искандером", но до столицы ракета не долетела.

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