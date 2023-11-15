Оккупанты впервые признали существование плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра

Об успехах ВСУ вынужден был заявить коллаборант и предатель Украины Владимир Сальдо.

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ВСУ закрепляются на левом берегу Днепра / коллаж Главреда, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Представители оккупационной "власти" временно захваченной Россией части Херсонской области впервые признали существование плацдарма ВСУ на левобережье. До этого об успехах украинских войск отчитывались только путинские "военкоры", замечает Радио Свобода.

"На всем участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится примерно полторы роты противника, преимущественно мелкими группами", - цитирует издание предателя Владимира Сальдо.

В воображении Сальдо украинские войска якобы "заблокированы в Крынках", им там якобы "устроили настоящий ад".

Журналисты уточняют, что до сих пор о наличии украинских сил на левом берегу Днепра с российской стороны сообщали только провоенные блогеры - они писали об этом примерно с середины октября.

Ситуация на левобережье

Накануне руководитель ОП Андрей Ермак подтвердил, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Впрочем, сводки Генштаба по этому поводу все еще очень осторожны - защитники ведут контрбатарейную борьбу и отбрасывают противника с прибрежных огневых позиций.

По наблюдению Института изучения войны, по крайней мере с середины 2023 года украинские войска проводят масштабные наземные операции на левобережье. Эксперты убеждены, что у ВСУ есть силы удерживать занимаемые позиции.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, ВСУ продвинулись к Крынкам. По сообщениям российских военкоров от 14 ноября, украинские бойцы пытались расширить зону контроля возле села.

Сами оккупанты жаловались на беспомощность на левобережье Херсонской области. По словам захватчиков, перед операцией бойцы ВСУ якобы разъезжали по позициям россиян в российской форме и расстреливали их в упор.

Впрочем, россияне усилили это направление морской пехотой, хотя ВСУ, по утверждению оккупантов, удалось захватить несколько единиц вражеской техники. Есть также пленные среди россиян.

ВСУ бьют оккупантов на левобережье Херсонщины - смотрите видео на Главреде:

Кроме того, согласно данным аналитиков, ВСУ перерезали дорогу Олешки - Новая Каховка на Херсонщине.

Аналитики ISW считают, что российскому военному командованию, вероятно, будет трудно передислоцировать боеспособное подкрепление, чтобы ответить на украинские операции в Херсонской области и при этом одновременно проводить оборонительные операции в Запорожской области, а также поддерживать другие наступательные действия на востоке Украины.

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