Россияне бегут из Новой Каховки: мэр города рассказал, кому удалось сбежать первыми

По словам мэра Новой Каховки, из города сбежали почти все российские офицеры, остался лишь рядовой и сержанстский состав.

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В Новой Каховке почти не осталось офицеров РФ - город превращают в помойку / Коллаж Главред, фото: armyinform.com.ua, novakahovka.city

Законный мэр оккупированной Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что на территории города, который находится под постоянным обстрелом и находится на линии фронта, практически отсутствует российский офицерский корпус. Об этом он заявил в эфире проекта Радио Свобода "Новости Приазовья"

"В самом городе постоянно гремит, постоянно обстрелы. В связи с этим абсолютное большинство жителей старается не находиться на улицах, только в случае большой необходимости. Что касается действий оккупантов, то согласно той информации, которая у меня есть, а она есть почти каждый день, практически на линии фронта остались рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл", – сообщил он.

По словам законнообранного мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, к некоторым улицам Новой Каховки для жителей полностью ограничен доступ, и оккупанты стреляют без предупреждения в тех, кто нарушает это ограничение.

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"Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в помойку. И повыставляли со вторых этажей и на кровлях жилых домов минометы или пулеметы", – добавил он.

Боевые действия на юге Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, сообщила, что российские военнослужащие активно рассматривают возможности для эвакуации в безопасные места.

Гуменюк также добавила, что оттеснения врага происходят на линии от 3 до 8 километров на протяжении всего побережья Днепра.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун, сообщил, что Россия готовит группы "Шторм Z" и новомобилизованных для проведения новых атак на Таврическом направлении.

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