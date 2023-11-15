Засада для Асада: Франция выдала ордер на арест друга Путина и диктатора Сирии – Reuters

Суд во Франции выдал ордера на арест диктатора Сирии Башара Асада, его брата и еще двух чиновников в связи с применением химического оружия

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Теперь есть ордер на арест Башара Асада и его окружения / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Суд во Франции выдал ордера на арест диктатора Сирии Башара Асада, его родного брата Махера аль-Асада и еще двух высокопоставленных чиновников из его окружения по обвинению в применении химического оружия против гражданского населения. Об этом сообщает западное новостное агентство Reuters.

Журналисты со ссылкой на источники в судебной системе Франции утверждает, что ордера выданы по итогам уголовного расследования химических атак в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года. В результате них, по официальным данным, погибли более тысячи человек. Ордера выписаны с формулировками "соучастие в преступлениях против человечности" и "соучастие в военных преступлениях".

Мазен Дарвиш, юрист и основатель Сирийского центра СМИ и свободы выражения мнения (SCM), с подачи которого возбудил во Франции уголовное преследование лидеров сирийского режима, отмечает, что "международные ордера на арест впервые выданы в связи с применением химического оружия в Гуте в 2013 году".

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"Президент несет ответственность за многие преступления в Сирии, и, в частности, в случае применения зарина невозможно игнорировать его ответственность", – сказал он в комментарии Reuters.

Санкции Украины против Асада

Весной 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 300 физических лиц и 141 юридического лица.

В списке физических лиц, против которых вводятся санкции, президент Сирии Башар Хафез аль-Асад, который "признал" захват РФ территорий Украины.

Из 300 физических лиц, против которых введены санкции, три гражданина Сирии, семь – Ирана, остальные – РФ. Санкции введены сроком на 10 лет и предусматривают, в частности, блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на приватизацию и покупку земли, передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность.

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