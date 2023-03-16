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Сирийский диктатор Асад назвал "российскими" оккупированные территории Украины

16 марта 2023, 16:25
Он заявил пропагандистам в РФ, якобы эти территории "исторически российские", и на "них проживают россияне".
Башар Асад, Владимир Путин
Сирийский диктатор Асад заявил, что признает "новые границы РФ"/ сайт Кремля

Сирийский диктатор Башар Асад заявил, якобы признает "российскими" оккупированные страной-агрессором РФ территории Украины.

Об этом он сказал российским пропагандистам после переговоров в Кремле 15 марта. Его заявление распространило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Пропагандисты этого издания пишут, якобы спросили Асада после переговоров в Кремле, признает ли Дамаск "новые границы РФ", имея в виду так называемое "присоединение" к России оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Сирийский диктатор ответил утвердительно и высказался абсолютно в духе российской пропаганды.

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"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не произошла война, это исторически российские территории... Этот вопрос для нас понятен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии – четкая и в то же время решительная: у нас есть убежденность в этом вопросе, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории – территории России", – сказал Асад.

При этом он начал повторять тезисы российской пропаганды и сказал, якобы эти территории "передали Украине во времена Ленина", и что там якобы "проживают российские граждане".

Стоит отметить, что сирийский диктатор Башар Асад на стороне которого воюет в Сирии Россия, является одним из немногих лидеров, которые поддерживают политику диктатора РФ Владимира Путина. А манипуляции историей и ее перевоплощение уже стали для Путина и России в целом нормой.

Напомним, когда год назад, в феврале 2022 года, диктатор РФ Путин подписал документы о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", сирийский лидер Башар Асад был среди тех нескольких руководителей государств, кто заявил о готовности своей страны признать эти псевдореспублики.

Также в начале полномасштабной войны сообщалось, что страна агрессор Россия вовлекает в войну против Украины наемников Башара Асада и Хезболлы. При этом главным требованием к иностранным боевикам был опыт ведения боевых действий в городе.

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