Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"

Путин поддержал "ЛДНР" / Reuters

Лидеры самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии поддержали решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

Абхазский лидер Аслан Бжания в специальном заявлении заявил, что решение Москвы "является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам".

"Как союзник России, Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России", – отметил Бжания.

Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назвал решение Путина "ожидаемым, обоснованным и оправданным".

По его словам, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет "ДНР" и "ЛНР".

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"Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", – добавил Бибилов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает решение признать "ДНР" и "ЛНР".

"В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас. Народы "ДНР" и "ЛНР" наконец смогут отстаивать свои права на международной арене, бороться за мир и порядок на своей земле", - сообщил Кадыров.

Он назвал это "историческим днем".

Кто еще поддержал решение РФ и признал "ЛДНР"

Сообщается, что сирийский лидер Башар Асад заявил о готовности Дамаска признать "ДНР" и "ЛНР".

Хуситы в Йемене поддержали признание суверенитета "Донецкой и Луганской народных республик".

Также решение Путина по "ЛДНР" поддержали Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Читайте такжеВ России уточнили границы, в которых признают "ДНР" и "ЛНР"

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.

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