Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России. Об этом заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.
Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России. Об этом заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.
О чем еще сказал президент РФ:
- США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий
- Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов НАТО
- Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО сугубо оборонительный союз, опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем
- Не хотите видеть в нашем лице друга и союзника? Но зачем делать из нас врага? Просто им не нужна такая большая и самостоятельная страна как Россия
- Основной противник НАТО — Россия, а плацдармом для удара будет служить Украина
Читайте также:
- "Черный понедельник": российские акции рухнули на фоне возможного признания "ЛДНР"
- Вашингтон контактировал с Украиной по вопросу возможной эвакуации Зеленского - NBC
Автор: Екатерина Трохимчук