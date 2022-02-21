Путин: вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России

Путин рассказал об опасности НАТО для Украины / Reuters

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России. Об этом заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.

О чем еще сказал президент РФ:

США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий

Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов НАТО

Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО сугубо оборонительный союз, опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем

Не хотите видеть в нашем лице друга и союзника? Но зачем делать из нас врага? Просто им не нужна такая большая и самостоятельная страна как Россия

Основной противник НАТО — Россия, а плацдармом для удара будет служить Украина

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