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"РФ формирует ось зла с 3-мя странами": Путин может "сдать" Россию в обмен на помощь в войне – историк

16 марта 2023, 11:57
Глава Кремля может пожертвовать суверенитетом, ресурсами и самостоятельностью РФ, чтобы втянуть Китай в войну против Украины, говорит Вятрович.
Владимир Путин, Владимир Вятрович
Путин может "сдать" Россию в обмен на помощь в войне, считает историк/ сайт Кремля, УНИАН

Диктатор РФ Владимир Путин слишком много поставил на войну страны-агрессора России против Украины. Проигрыш может означать для него даже его физическую ликвидацию. Поэтому глава Кремля пытается сформировать свою "ось зла" с привлечением еще нескольких стран, а в худшем для себя случае может даже пожертвовать суверенитетом, ресурсами или самостоятельностью РФ в обмен на помощь Китая в войне.

Украинцы должны осознавать, что Путин готов даже к радикальным шагам. Нельзя исключать даже того варианта, что он может применить ядерное оружие. Такое мнение высказал историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на Главреде.

"Путин уже не может остановиться, потому что слишком много поставил на эту войну. Поражение в этой войне будет означать его личный конец, в том числе, вероятно, и физический. Всё то, что он много лет выстраивал – не только свой имидж, но и свою физическую и материальную жизнь, полетит кувырком. Поэтому надо осознавать: Путин готов к последним радикальным шагам", – отмечает Вятрович.

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Кто такой Владимир Вятрович

Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.

Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Он подчеркнул, что украинцам нельзя расслабляться, ведь масштабы ресурсов и сил российских оккупантов до сих пор очень велики. Врага нельзя воспринимать с юмором, ведь у страны-агрессора РФ еще до сих пор есть большой потенциал, прежде всего человеческий. Вятрович напомнил, что именно за счет человеческого потенциала СССР выиграл Вторую мировую войну, ведь забрасывал противника телами солдат, в том числе и украинцев.

Не стоит забывать и о ядерном оружии, ведь нельзя быть уверенными в том, что Путин его не применит, говорит историк.

Он отмечает, что РФ сейчас формирует свою "ось зла", пытаясь затянуть в нее не только Беларусь, но и Иран и Китай.

"Несмотря на значительную изоляцию Путина и России россияне сейчас формируют свою "ось зла". И это не только Беларусь, которая уже стала прокси-государством и потеряла свой суверенитет, но и мощные и опасные государства, например, Иран и Китай. Сейчас Китай публично стоит более или менее в стороне от этого конфликта, но он пытается использовать войну для усиления своих влияний в России", – сказал Вятрович.

В то же время историк считает, что Кремль даже будет готов на большие уступки Китаю, если тот согласится помочь стране-агрессору вести войну против Украины.

"Когда Россия почувствует угрозу поражения в этой войне, она будет готова даже на потерю своего суверенитета, ресурсов, самостоятельности и может пойти на договоренности с Китаем, которые втянут Поднебесную в этот конфликт", – сказал Вятрович.

Также он отметил, что сейчас нет оснований надеяться, что эта война может завершиться "за две-три недели". Он выразил мнение, что украинцам стоит готовить "не к забегу на сто метров, а к марафону". Ведь если мы поверим в приближение скорой победы, то можем не рассчитать своих сил и "выдохнуться" раньше.

Визит Си Цзиньпина в Москву

13 марта издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как пишет издание, планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку России со стороны Китая.

Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" уже неважно.

Политический аналитик Александр Кочетков сказал, что Си Цзиньпин едет к Путину "договариваться о прекращении войны". По его словам, во время этой встречи китайский лидер хочет обсудить с главой Кремля условия прекращения войны против Украины. Китаю выгодно, чтобы война прекратилась как можно скорее, при этом сам исход войны Пекин не особо волнует.

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