64% не жалеют о вторжении: социологи узнали об отношении россиян к войне в Украине

Более трети опрошенных граждан РФ сказали, что война против Украины не повлияла на их жизнь. 80% из этой трети и дальше поддерживают все решения Путина.

Социологи узнали об отношении россиян к войне в Украине/ Минобороны РФ, сайт Кремля

Социологи исследовательской группы Russian Field провели опрос среди россиян относительно того, как они относятся к полномасштабной войне России против Украины. Результаты опроса показали, что более трети граждан РФ (37%) считают, что война никак не повлияла на их жизнь. 64% из тех, на кого "не повлияла война", не отменили бы полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, даже если бы имели такую возможность.

При этом 80% из этой трети заявили, что и дальше поддерживают политику страны-агрессора России. Такие результаты были опубликованы на сайте организации 15 марта.

Среди тех россиян, которые не заметили никаких изменений в своей жизни из-за войны РФ против Украины, 40% составляют мужчины и 44% – граждане в возрасте от 60 лет.

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22% граждан РФ сказали, что война сказалась на их уровне материального благосостояния. Столько же россиян признали влияние войны на свое ментальное состояние.

При этом из того количества россиян, которые почувствовали финансовые сложности из-за войны, 56% поддерживают начало мирных переговоров, а 52% хотели бы отменить вторжение в Украину.

Из тех, кто испытал влияние на свое ментальное здоровье из-за войны, подавляющее большинство женщины (72%), а также 37% пожилых людей. Из этого количества россиян, которые попали в указанную категорию, 44% хотели бы отменить вторжение в Украину, а 41% не хотели бы всё отменять. При этом 50% лиц из этой категории хотят перейти к переговорам.

Опрос проводился в период с 31 января по 6 февраля 2023 года в телефонном режиме. Выборка составила 2000 респондентов.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 67% украинцев считают, что страна-агрессор Россия исчерпывает свои ресурсы в войне против Украины.

При этом результаты соцопроса, проведенного этой же организацией с 14 по 22 февраля, свидетельствуют, что целый год полномасштабной войны с РФ не уменьшил желание украинцев сопротивляться российским оккупантам. При этом подавляющее большинство – 87 – не согласны ни на какие территориальные уступки для прекращения войны.

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