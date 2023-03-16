Украина готова на переговорах принять капитуляцию России, никакого "Минска-3" не будет – Данилов

Призывы к переговорам с агрессором Россией – огромная ошибка мира, Кремль не сдерживает собственных обещаний, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Россия может нанести удар в спину после любых договоренностей - Данилов / Коллаж скриншот YouTube

Украина готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно из собственных интересов. Киев может в рамках диалога принять капитуляцию Москвы. Никакого нового договора по аналогии с Минскими соглашениями не будет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что агрессор РФ будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы попытаться вынудить Киев вести переговоры на условиях Москвы. Однако украинское руководство готово к диалогу только в случае принятия капитуляции оккупантов.

"Конечно, мы можем садиться за стол. Но, во-первых, это капитуляция России за этим столом должна быть подписана, или вещи, связанные с тем, все те убытки, которые она здесь нанесла, к большому сожалению. И я не понимаю, о чем мы еще можем говорить с Россией", - отметил Данилов.

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По его словам, никакого нового "Минска-3" быть не должно. Переговоры могут быть продуктивными только в том случае, если будет предусмотрена ответственность за их реализацию.

"Если кто-то считает, что где-то подковерно можно подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания, но с понятными уже по среднесрочному действию, я думаю, что такого у нас не будет. Это во-первых. А то, что касается Украины, кто это должен быть, то еще раз подчеркиваю, что это должны быть ответственные страны, к которым у нас есть доверие. У нас есть понимание, что тогда они несут общую ответственность", - сказал чиновник.

Также он добавил, что надежда на переговоры с государством-оккупантом Россией – "огромная ошибка мира". Договориться с Москвой невозможно, поскольку россияне не держат свое слово.

"Они сегодня могут с вами договориться, а завтра вставить вам нож в спину и скажут, что мы об этом не договаривались, что мы не будем на вас нападать. Вы знаете, что это одна из немногих стран, где принято решение, что внутренние законы могут не соответствовать международному праву, у них внутреннее право превалирует над международным правом. Ну, это нонсенс", - подчеркнул Алексей Данилов.

Россия клянчит переговоры у Украины и Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что он звонил российскому директору Владимиру Путину в декабре прошлого года и требовал вывода оккупационных войск России с территории Украины. Москва должна найти политический способ завершения войны. Путин в ответ пожаловался, что Киев стал сильнее и теперь ни о чем не хочет говорить с Москвой.

Позже Шольц сказал, что и дальше намерен звонить Путину, чтобы тот забрал своих оккупантов из Украины. В Кремле сразу же выразили готовность "поговорить" с Берлином, однако руководителю агрессора России так никто и не позвонил.

В феврале Москва заклянчила переговоры у Киева, дескать, "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента Украины подчеркнули, что на самом деле Москва не намерена вести реальный диалог и стремится избежать ответственность за свои военные преступления в Украине.

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Война России против Украины: