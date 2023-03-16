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Мины RAAM от США помогли ВСУ разгромить войска РФ под Угледаром – разведка Британии

16 марта 2023, 11:28
Оккупанты России неудачно атакуют под Угледаром в течение 3 месяцев, вражеское наступление существенно замедлилось, отметили в Минобороны Британии.
ВСУ, войска РФ
Бойцы ВСУ эпизодами ставили мины RAAM позади наступающих военных подразделений России - британская разведка / Коллаж 28-я ОМБр, Минобороны РФ

Силам обороны Украины удалось нанести серьезные потеря оккупационным войскам России под Угледаром Донецкой области при помощи американских дистанционных противотанковых мин, которые действуют на расстоянии 17 километров. Наступление оккупантов на данном направлении существенно замедлилось. Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Как сообщает разведка Британии, в течение последней неделе попыток штурма Угледара со стороны российских оккупантов стало заметно меньше. Оккупанты уже 3 месяца безрезультатно атакуют город и несут большие потери.

По данным аналитиков, один из факторов, который позволил ВСУ нанести серьезные потери войскам РФ – использование украинскими войсками американских дистанционных противотанковых мин RAAM. Мины расходятся на расстояние до 17 километров.

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"Одним из факторов больших потерь России в этом секторе стало успешное внедрение Украиной дистанционных противоброневых минных систем. RAAM – это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 км", - отметили в разведке.

В сообщении подчеркивается, что бойцы сил обороны Украины в некоторых случаях ставили такие мины позади наступающих российских подразделений, провоцируя хаос в действиях врага при попытке отступления.

ВСУ в феврале разбили войска России под Угледаром

Заместитель градоначальника Угледара Максим Вербовский 3 февраля заявил, что оккупанты России осуществили попытку штурма города. Россияне наносили удары из артиллерии, градов и авиации. На тот момент вражеским силам удалось продвинуться в поселки вблизи города. Войск РФ пытались организовать окружение Угледара.

Впоследствии Силы специальных операций и 72-я Отдельная механизированная бригада ВСУ устроили засаду в российском тылу на Угледарском направлении. В нее попали оккупанты России 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

"Совместная операция ССО Украины и 72 ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", - сообщили военные.

В России СМИ написали, что оккупанты потерпели разгром под Угледаром и Авдеевкой Донецкой области после того, как Герасимов стал командующим войсками РФ в Украине. Указывалось, что по итогам только одного боя под Угледаром враг потерял 30 единиц боевой техники, а под Авдеевкой ликвидировали две пехотные группы российских штурмовиков.

Ситуация в Бахмуте:

ВСУ Угледар войска России война России и Украины
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