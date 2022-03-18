Россия набрала тысячу наемников Асада и Хезболлы для войны в Украине - Генштаб

Главным требованием РФ к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе / Reuters

Россия понесла серьезные потери в войне в Украине и продолжает принимать меры по восполнению потерь личного состава за счет иностранцев. В частности, вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и Хезболлы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, российские оккупанты уже подобрали около тысячи добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы", - говорится в сообщении.

Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе.

В то же время, по имеющейся информации, вышеупомянутые боевики имеют целью не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки как возможности попасть в страны Европы.

Тем временем, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков.

"15 марта, для участия в боевых действиях против Украины, с военной базы Хмеймим в Россию было отправлено 150 наемников. По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить россии для войны в Украине 40 тысяч боевиков.

Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях, то есть чисто полицейские функции.

"Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев", - отметили в украинской разведке.

Как сообщал Главред, военный эксперт в области авиации и технологий Джастин Бронк назвал три возможных сценария, которые остались у Кремля в Украине.

По его словам, российские оккупанты сейчас находятся в "опасном положении". Вероятно, оно ухудшится еще больше в ближайшие недели без серьезной паузы в боевых действиях, а это означает, что жизненно важно, чтобы украинцы продолжали упорно сражаться.

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