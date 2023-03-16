Вятрович пояснил, помогут ли россияне ускорить развал России как империи

Как считает Владимир Вятрович, в демонтаже империи должны участвовать порабощенные Россией народы, часть которых сейчас оказалась на грани существования

Владимир Вятрович / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинцам не стоит надеяться на то, что активное участие в окончательном развале российского имперского проекта будут принимать сами россияне. Об этом в интервью Главреду рассказал историк, народный депутат Украины и экс-руководитель Института национальной памяти Владимиром Вятровичем.

"Россияне в этом смысле безнадежны. Это должны делать порабощенные народы России, часть которых сейчас оказалась на грани существования как нации. Они являются жертвами полномасштабного геноцида, который осуществлялся в течение десятилетий, когда уничтожалось их национальное сознание и их национальная культура, поэтому для них это вопрос выживания. Они сейчас проходят примерно через то же, через что проходили украинцы в ХХ веке. Украинцам хватило сил провозгласить свою независимость, а теперь защищать ее. Поэтому для многих порабощенных народов России украинский случай – это тот success case [случай успеха - Главред], на который они могут ориентироваться в своей борьбе", − сказал он.

Как говорит Вятрович, некоторые представители порабощенных Кремлем народов очень внимательно интересуются украинской национально-освободительной борьбой.

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"Я общаюсь с представителями этих порабощенных народов России. Они интересуются нашей историей: историей Украинской повстанческой армии, борьбы украинцев за свою независимость в течение ХХ века. Они понимают, что сейчас должны пройти примерно такой же путь", − сказал он.

Развал России

Как сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.

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