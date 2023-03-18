Зеленский ввел санкции против Асада и сотен сообщников оккупантов РФ

Украина ввела санкции против 300 физических и 141 юридического лица.

Владимир Зеленский ввел санкции против Башара Асада / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 300 физических лиц и 141 юридического лица.

Указ №163/2023 о введении решения СНБО от 18 марта подписан в субботу и обнародован на сайте президента.

В списке физических лиц, против которых вводятся санкции, президент Сирии Башар Хафез аль-Асад, который недавно "признал" захват РФ территорий Украины.

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Кто попал под санкции

Из 300 физических лиц, против которых введены санкции, три гражданина Сирии, семь – Ирана, остальные – РФ. Санкции введены сроком на 10 лет и предусматривают, в частности, блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на приватизацию и покупку земли, передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность.

В списке из 141 юридического лица - преимущественно предприятия российского ОПК, такие как Концерн "Калашников", Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", Автомобильный завод "Урал", Объединенная судостроительная корпорация, Государственный космический научно-производственный центр им.Хруничева.

Помимо того в нем также 16 иранских компаний, в том числе Shahed Aviation Industries Company, Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services и несколько авиакомпаний.

В перечне также базирующиеся в ОАЭ три авиатранспортные компании Success Aviation Services FZC (Success Aviation) и i Jet Global DMCC (iJet), которые, как указывает НАПК, сотрудничали с Safiran для координации полетов между Ираном и РФ, в том числе связанных с транспортировкой иранских БПЛА.

Наконец, одно из предприятий в списке – ООО "ММК им.Ильича", зарегистрированное в Макеевке на временно оккупированной территории Донецкой области, а также два, базирующихся во временно оккупированном Крыму: Автономная некоммерческая организация "Институт морского приборостроения и робототехники" (Севастополь) и АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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