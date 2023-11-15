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Армия Украины продвигается вдоль всего побережья: в ВСУ просят информационной тишины

Юлия Закрепа
15 ноября 2023, 11:24
Российские оккупанты пытаются активизировать тяжелую и мощную артиллерию, и даже РСЗО, тактическую авиацию, заявила Гуменюк.
Армия Украины продвигается вдоль всего побережья: в ВСУ просят информационной тишины
ВСУ продвигаются на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики пытается активно обороняться на юге.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Гуменюк рассказала, что россияне не могут просчитать, с какого именно направления им ждать такой опасности. Захватчики чувствуют себя очень некомфортно. Именно поэтому пытаются активизировать тяжелую и мощную артиллерию, и даже РСЗО, тактическую авиацию.

"Оттеснения с нашей стороны происходят на линии от 3 до 8 километров в течение всего побережья. Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевидным является факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", - пояснила пресс-секретарь.

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Напомним, что ВСУ отбивают левый берег Херсонщины, россияне в панике. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи поймы и Песчановки, в 13 км к юго-востоку от Херсона.

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины. Возле поймы, Песчановки и Подстепного продолжаются интенсивные бои. Оккупанты используют огонь, чтобы предотвратить перемещение ВСУ и техники на левый берег.

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