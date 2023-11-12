ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

Также российские милблогеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи поймы.

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ВСУ наступают на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap.live

Американский институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине - медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Как сообщили в ISW, что российские источники продолжают обсуждать украинские операции на левом берегу Херсонской области 11 ноября. Известно, что российские милблогеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Поймы (10 км юго-восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км юго-восточнее Херсона).

Наступление ВСУ на Херсонщине / скриншот: deepstatemap.live

ВСУ также имели частичный успех в лесных массивах к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр), где продолжаются бои.

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Известный милблогер, связанный с Кремлем, посетовал, что недостатки российской РЭБ, систем противовоздушной обороны и использования беспилотников затрудняют способность России уничтожить украинскую группировку на восточном берегу.

Кстати, в своем отчете за 2 ноября аналитики сообщили, что Силы обороны смогли удержать свои позиции на левом берегу Днепра напротив Херсона - и даже пытаются двигаться вперед.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области. Защитники во время контрнаступления смогли срезать выступление россиян вблизи Вербового. К тому же им удалось получить частичный успех и у Новопрокоповки.

ВСУ перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка на Херсонщине. Силы обороны установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от поймы до Антоновского моста.

В ВСУ ответили на слухи о "движении" украинских сил на левом берегу Днепра. В ОК "Юг" ситуацию на Левобережье комментируют сдержанно - чтобы не навредить военным и местным жителям.

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