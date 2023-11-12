УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

Юлия Закрепа
12 ноября 2023, 08:57
Также российские милблогеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи поймы.
ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW
ВСУ наступают на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap.live

Американский институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине - медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Как сообщили в ISW, что российские источники продолжают обсуждать украинские операции на левом берегу Херсонской области 11 ноября. Известно, что российские милблогеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Поймы (10 км юго-восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км юго-восточнее Херсона).

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW
Наступление ВСУ на Херсонщине / скриншот: deepstatemap.live

ВСУ также имели частичный успех в лесных массивах к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр), где продолжаются бои.

видео дня

Известный милблогер, связанный с Кремлем, посетовал, что недостатки российской РЭБ, систем противовоздушной обороны и использования беспилотников затрудняют способность России уничтожить украинскую группировку на восточном берегу.

Кстати, в своем отчете за 2 ноября аналитики сообщили, что Силы обороны смогли удержать свои позиции на левом берегу Днепра напротив Херсона - и даже пытаются двигаться вперед.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области. Защитники во время контрнаступления смогли срезать выступление россиян вблизи Вербового. К тому же им удалось получить частичный успех и у Новопрокоповки.

ВСУ перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка на Херсонщине. Силы обороны установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от поймы до Антоновского моста.

В ВСУ ответили на слухи о "движении" украинских сил на левом берегу Днепра. В ОК "Юг" ситуацию на Левобережье комментируют сдержанно - чтобы не навредить военным и местным жителям.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Херсонская область контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

В Херсоне прогремела серия взрывов: оккупанты ударили по городу

В Херсоне прогремела серия взрывов: оккупанты ударили по городу

08:57 Украина
ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

08:57 Украина
РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

08:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:32

Будет острым, как бритва: простой лайфхак с солью поможет заточить нож

09:22

Какой праздник завтра 13 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:57

В Херсоне прогремела серия взрывов: оккупанты ударили по городу

08:57

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

08:30

РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачУкраина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач
07:46

Мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР: в ISW открыли подробности

06:40

Почему оккупанты не переходят в режим массовых ударов по Украинемнение

05:30

Накрывают огнем и штурмуют: оккупанты перешли в наступление под Бахмутом

04:00

Быстро разряжается телефон Xiaomi: хакер раскрыл хитрый фокус моментальной зарядки

Реклама
03:05

Эксперт пояснил, почему резко изменилось отношение "республиканцев" к Украине

01:37

Победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая - аналитик

00:12

Враг нацелился на один город и это не Авдеевка: ВСУ рассказали о планах РФ до конца года

11 ноября, суббота
23:04

"Командование выведет войска": майор спрогнозировал, что будет после "потери" Авдеевки

22:45

Бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике

22:22

Популярная бразильская модель и инфлюенсер умерла в 29 лет от эстетической процедуры

21:59

ВСУ "достанут оккупанта": Зеленский пообещал ответку за удары РФ по Херсонщине

21:26

Россияне "летят" на бешенной скорости: в Мелитополе прозвучал жесткий взрыв

20:51

Бойцы ГПСУ дошли до границы с РФ и подняли флаг Украины в Тополях на ХарьковщинеВидео

20:35

Новолуние 13 ноября: 3 знака зодиака удивятся изменениям в своей жизни

19:51

Неожиданный преемник Путина: экс-сотрудник КГБ рассказал о грызне в Кремле

Реклама
19:42

Врач раскрыла секрет: что поможет снять отеки лица - результаты поразят женщин

19:32

Сын певицы Алсу впервые попал на видеоВидео

19:31

Мороз, снег и гололедица: в Украину ворвался очень сильный шторм

19:25

"Спасибо, что без венка": ведущему "Кто сверху" в больницу прислали необычный подарок

19:11

Что сделать 12 ноября, чтобы стать здоровым: приметы и важные запреты

19:11

Не по дням, а по часам: на АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз

19:10

Почему эта зима может оказаться более сложной, чем предыдущаямнение

18:59

РФ бьет по Украине ракетами, дронами и артой: в ОП назвали, куда целится врагВидео

18:01

Объемы помощи от США сократятся: Белый дом обратился к ЕС за помощью

17:58

"Должны сочувствовать российским ребятам": Маск выдал бред насчет переговоров с РФ

17:49

Почему мужчины встают на колено, когда делают предложение: ответ вас удивит

17:44

Оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения: есть пострадавшие

16:50

В Крыму уничтожены десантные катера РФ: в разведке раскрыли подробности

16:47

"Каждый выбирает путь": звезда "Домика на счастье" откровенно рассказала о "молчунье" Безрук

16:41

Студенты в Украине могут вернуть часть денег за "контракт": инструкция

16:22

"Я выступаю за Фарион": Арестович объединился со скандальным языковедом

16:17

"Кучка недоличностей, завистников и клеветников": Пугачева высмеяла своих хейтеров в России

15:44

Освобождают Херсонщину: открыт сбор на пикап для защитников с ДнепропетровщиныФото

15:35

В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов: где пропал свет

15:27

ВСУ "покромсали" пехоту и технику РФ: у врага колоссальные потери под Авдеевкой

Реклама
14:59

Может ли коррупция помешать Украине вступить в ЕС: мнение посла Союза

14:59

Замшевая обувь будет как новая: 6 лайфхаков, которые помогут избавиться от пятен и потертостей

14:56

Нужно найти буквы В и Р за 10 секунд: отличный способ проверить свою внимательность

14:51

Можно ли создать вечный двигатель: сведения об этом устройстве сразят наповал

14:44

В РФ пустили под откос грузовой состав: в ГУР раскрыли детали спецоперацииФото

14:12

"Месяц будет критическим": Макрон сделал заявление о войне и переговорах с РФ

13:55

В Волновахе пьяный оккупант отправил на концерт в Кобзон чиновницу-коллаборантку

13:51

РосСМИ: Пугачева лишила наследства Кристину Орбакайте

13:38

РФ никогда не приходит "навсегда": Зеленский поздравил с освобождением ХерсонаВидео

13:34

Почему неправильно говорить "часи": есть только один правильный вариант

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять