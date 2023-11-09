Срезали целое выступление: ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области

Украинские военные делают все, чтобы освободить земли от российских оккупантов. На фронте в Запорожской области ВСУ имеют успехи. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState.
Защитники во время контрнаступления смогли срезать выступление россиян вблизи Вербового. К тому же им удалось получить частичный успех и у Новопрокоповки.
В то же время украинские десантники ведут тяжелые бои возле Работиного и Новопрокоповки.
"Битва на Роботинском выступе все больше напоминает битву у деревни Пашендейл в Первую мировую. Последняя стала символом солдатского страдания. Данные изменения являются результатом больших усилий и больших потерь с обеих сторон", - говорится в сообщении.
Когда и как закончится война
Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.
Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.
Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.
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