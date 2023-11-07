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Могла быть "охота" на конкретного человека: Сухопутные войска - о трагедии на Запорожье

Ангелина Подвысоцкая
7 ноября 2023, 00:17
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск сравнивает эту ситуацию с ракетным ударом по кафе в Грозе.
ВСУ, 128 бригада
На Запорожье оккупанты могли охотиться на конкретного человека / коллаж: Главред, фото: Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны, горсовет Ужгорода

Российские оккупанты ударили по 128-й бригаде на Запорожье, где выстроился личный состав. Однако есть вероятность, что проблемой стало не само мероприятие, а "охота" на конкретного человека. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, сообщает Liga.net.

Этот случай он сравнил с ударом по кафе в Грозе на Харьковщине, где ракетный удар произошел в момент поминального обеда по погибшему военному.

"Даже то, что мы знаем, что там наведение было, братья-предатели. А ведь мы знаем, что там ожидался кто-то из чиновников украинской власти. Расчет был на то, чтобы уничтожить его. Этот человек из-за определенных обстоятельств не приехал в деревню или что-то произошло. Однако удар был запланирован - и он произошел. Даже в переписке предателей было видно, что они обсуждали конкретного человека",– говорит Тимочко.

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В то же время он убежден, что подобные торжественные мероприятия будут происходить и в дальнейшем. Тимочко подчеркивает, что нельзя загнать людей в такой страх, чтобы отказать в уважении к военным.

Удар по 128 бригаде

Ранее стали известны подробности трагедии на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады. Россияне ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде. Он заявил, что расследование должно все прояснить и дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Впоследствии всплыли новые детали трагедии. Оказалось, что комбриг приказал выстраиваться и не пришел. При этом защитники ждали его до получаса, когда по месту их расположения прилетела вражеская ракета.

Вопрос трагедии на Запорожье вынесли на заседание Ставки верховного главнокомандующего, он стал главным во время обсуждения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что комбрига отстранили от работы.

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