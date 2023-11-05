Полетели ракеты и "шахеды": в Одессе прогремели мощные взрывы

В Сети сообщают о том, что в Одессе есть "прилеты". Якобы взрыв прозвучал в самом центре города.

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В Одессе прозвучали мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

В Одессе прозвучали мощные взрывы. Город атаковали ракеты и иранские дроны. Об этом сообщают в Сети.

Воздушные силы Украины сообщили о том, что российские оккупанты запустили в сторону Одессы ракету. После этого появилась информация о том, что в направлении областного центра летят "шахеды" со стороны Черного моря.

В Одессе прозвучали мощные взрывы / фото: скриншот

В Сети появились видео, на которых слышны взрывы в Одессе. После них местные жители, которые гуляли в центре города, начали разбегаться в разные стороны.

видео дня

Смотрите видео "прилета" в Одессе:

В Одессе прозвучали мощные взрывы / фото: скриншот

В Сети сообщают о том, что в результате "прилета" взрывной волной в домах выбило окна.

В Одессе прозвучали мощные взрывы / фото: Суспільне

Позже стало известно, что в Одессе образовалась огромная воронка прямо возле жилых домов.

В Одессе прозвучали мощные взрывы / фото: Telegram

В Одессе прозвучали мощные взрывы / фото: Telegram

Информации о погибших или пострадавших пока нет. Стоит отметить, что россияне запустили "шахеды" не только по областному центру. О работе ПВО сообщают также в районе и области.

Россия готовит новые удары по Украине

Российские оккупанты могут одновременно запускать по Украине до 56 крылатых ракет типа "Калибр", отметила накануне спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

У оккупантов есть достаточное количество ракет, чтобы совершать массированные ракетные удары.

Накануне Гуменюк также отмечала, что россияне ждут похолодания для ударов по энергоинфраструктуре Украины.

Впрочем, Украина уже предупредила, что "будет отвечать симметрично" в случае массированных атак. В частности, бригадный генерал Сергей Баранов затем уточнил, что ВСУ готовятся масштабно ударить дронами-камикадзе по РФ зимой.

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