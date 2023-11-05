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В ВСУ сказали, сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине

Алёна Воронина
5 ноября 2023, 10:11
Нельзя недооценивать врага. Несмотря на то, что во время штормов оккупанты прячут свои ракетоносители в бухты, у них хватает коварства бить и оттуда.
Российские ракеты
В ВСУ сказали, сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты могут одновременно запускать по Украине до 56 крылатых ракет типа "Калибр". Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Звучала цифра о одновременно почти 56 "Калибрах" готовых к запуску. Есть еще потенциал, и очень мощный", – отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что у оккупантов есть достаточное количество ракет, чтобы осуществлять массированные ракетные удары. Она отметила, что уровень ракетной угрозы с Черного моря остается высоким. Надводные ракетоносители страны-агрессора РФ несут до восьми ракет, а подводные – четыре. На выходе в море есть до пяти ракетоносителей врага.

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Руководитель пресс-центра Сил обороны юга подчеркнула, что нельзя недооценивать врага, ведь оккупанты могут запускать ракеты даже из бухт.

"Врага недооценивать нельзя, у него достаточно ракетных носителей – надводных и подводных, которые способны наносить поражение. Несмотря на то, что сейчас, во время сильных штормов, все они скрыты в бухтах, у врага хватает коварства бить и оттуда", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что, согласно оценкам Генштаба ВСУ, уровень ракетной угрозы из акватории Черного моря постоянно остается высоким.

РФ может усилить ракетные удар, когда похолодает

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ может атаковать Украину ракетами, он назвал города, которые под угрозой удара. Он отметил, что значительная опасность сохраняется в таких регионах: Сумская, Черниговская, Херсонская и Донецкая области, а также Харьков, Запорожье, Херсон.

У Зеленского назвали сроки и цели массированных ударов РФ. Российские оккупанты накапливают ракеты для массированных ракетных ударов по территории Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что в случае обстрелов объектов энергетики Украина будет отвечать симметрично.

Также ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, чего ждет РФ для усиления ударов. По ее словам, вероятно, после наступления холодов вражеские атаки станут еще массированнее.

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