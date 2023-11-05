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Все горит и взрывается: в глубоком тылу оккупантов мощный "прилет"

Ангелина Подвысоцкая
5 ноября 2023, 21:20
Советник мера Мариуполя говорит, что там все будет взрываться минимум до утра, спасти ничего не получится.
взрыв в Седово
В оккупированном Седово произошел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Под Мариуполем в глубоком тылу произошел сильнейший взрыв. В поселке Седово Донецкой области, который расположен на берегу Азовского моря, в небо поднялся огромный огненный столб и звучит детонация. Видео мощного взрыва уже разлетелось в Сети.

По данным советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, на месте "прилета" была стоянка военных машин оккупантов, а также склад БК.

"Красота. До утра будет детонировать точно. С места говорят, что лишь третья часть скалада сейчас разрушена, но спасти там не получится ничего", - написал Андрющенко.

видео дня

Смотрите видео взрыва в Седово:

взрыв в Седово
В оккупированном Седово произошел мощный взрыв / фото: скриншот

В Сети также сообщили о том, что там якобы были российские вертолеты, которые прилетели туда на ремонт.

Также стало известно о том, что после "прилета" и детонации в поселке пропало электричество.

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