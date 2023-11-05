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Зеленский жестко обозвал Путина матом в эфире американского канала

Ангелина Подвысоцкая
5 ноября 2023, 23:47
Президент Украины заявил, что он не отдаст территории террористу.
Владимир Путин, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский матом обозвал Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился и набросился на российского диктатора Владимир Путина прямо в прямом эфире американского телеканала NBC news. Он матом обозвал "директора" России. Видео уже разлетелось в Сети.

Зеленский акцентировал внимание на том, что Украине не хочет воевать всю жизнь, но и отдавать территории террористам не будет.

"У меня много силы. Но, даже если мы чувствуем себя сильными и имеем много энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю нашу жизнь, потому что цена велика, потому что война забирает лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей. Но мы не готовы отдать свою свободу этому [нецензурно] (поганому - Главред) террористу Путину. Вот почему мы воюем", - сказал Зеленский.

видео дня

Смотрите видео с громким заявлением Зеленского:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в прямом эфире обозвал Путина матом / фото: скриншот

Недавно российский диктатор Владимир Путин наврал с три короба и выдумал новый повод войны с Украиной. Путин заявил о том, что если бы отношения РФ и Украины складывались "нормально", то якобы не было бы и необходимости оккупировать Крым.

Ранее глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на гибридную войну против Запада, и объяснил, как это может выглядеть.

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война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин
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