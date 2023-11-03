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"На нас напали": Путин наврал с три короба и выдумал новый повод войны с Украиной

Алексей Тесля
3 ноября 2023, 15:56
Диктатор рассказал новую байку о том, почему РФ начала захват украинских территорий.
Путин, армия
Владимир Путин выдумал новую причину войны с Украиной / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, ГУР

Российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что если бы отношения РФ и Украины складывались "нормально", то якобы не было бы и необходимости оккупировать Крым.

"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом", — цитируют его пропагандисты РФ.

По его словам, в текущей ситуации у России, дескать, не было никакой альтернативы предпринятым действиям по захвату украинских территорий.

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"Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с "Новороссией", — сказал Путин.

По его словам, якобы на РФ "напали", что послужило причиной развязанной войны с Украиной.

"У нас не было другого выбора, на нас уже напали <...> на них (жителей оккупированных регионов Украины, - ред.) напали в 2014 году", - побредил российский диктатор.

Ранее глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на гибридную войну против Запада, и объяснил, как это может выглядеть.

Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, при каком условии Путин может бросить вызов НАТО. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине, заметил Ллойд Остин.

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Владимир Путин война России и Украины
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