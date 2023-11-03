"На нас напали": Путин наврал с три короба и выдумал новый повод войны с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что если бы отношения РФ и Украины складывались "нормально", то якобы не было бы и необходимости оккупировать Крым.
"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом", — цитируют его пропагандисты РФ.
По его словам, в текущей ситуации у России, дескать, не было никакой альтернативы предпринятым действиям по захвату украинских территорий.
"Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с "Новороссией", — сказал Путин.
По его словам, якобы на РФ "напали", что послужило причиной развязанной войны с Украиной.
"У нас не было другого выбора, на нас уже напали <...> на них (жителей оккупированных регионов Украины, - ред.) напали в 2014 году", - побредил российский диктатор.
Ранее глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на гибридную войну против Запада, и объяснил, как это может выглядеть.
Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, при каком условии Путин может бросить вызов НАТО. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине, заметил Ллойд Остин.
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