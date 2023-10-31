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В Пентагоне рассказали, при каком условии Путин может бросить вызов НАТО

Алина Дембицкая
31 октября 2023, 20:57
Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине, заметил Ллойд Остин.
Ллойд Остин, ВСУ
В Пентагоне рассказали, при каком условии Путин может бросить вызов НАТО / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com

Руководитель Пентагона Ллойд Остин убежден, что в случае, если стране-агрессору России удастся одержать победу над Украиной в войне, то она не остановится на достигнутом, а, скорее всего, бросит вызов странам-членам НАТО.

Об этом Остин сказал на слушаниях в Сенате, когда отвечал на вопрос, может ли решение о не отправке Украине надлежащей помощи увеличить вероятность того, что американские войска в конечном итоге будут втянуты в войну.

"Конечно. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине... Рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в войне со стрельбой", - ответил Остин.

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Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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