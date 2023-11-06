Оккупанты потеряли больше 12 тыс.: эксперт - об "адовой" ситуации под Авдеевкой

Российские оккупанты смогли продвинуться всего на несколько метров, но потеряли целую дивизию.

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У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты бросают огромные силы, чтобы захватить Авдеевку в Донецкой области. Они хотят выйти на административные границы Донбасса, но при этом сами несут бешеные потери. Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник, сообщает 24 канал.

В первую очередь захват города является важным для Кремля в политическом смысле.

"Царь сказал брать, а ему никто отказать не может. Так в России все построено", – пояснил Черник.

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В то же время за целый месяц враг даже не смог прорвать линию оборону украинских военных. В этом наступлении они потеряли целую дивизию.

"Они продвинулись на несколько сотен метров, а потеряли дивизию, более 12 тысяч человек точно потеряли. Сейчас тяжело, досадно, больно, но все-таки по-нашему", – сказал Петр Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация под Авдеевкой

Напомним, стало известно о том, что оккупанты готовят новый массированный штурм Авдеевки. Активные боевые действия вблизи Авдеевки пока что не ведутся, но украинские войска ожидают "обострения ситуации".

Россияне с помощью авиации хотят окружить Авдеевку, но ВСУ не сдаются и уничтожают врага. Оккупанты бросают свои силы для захвата новых позиций.

В ВСУ ошеломили потерями РФ и рассказали о том, что Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат. Оккупантам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям ВСУ.

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