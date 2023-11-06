Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

Оккупантам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям ВСУ.

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Военные показали, как разбивают ударный "кулак" россиян под Авдеевкой / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские оккупанты понесли большие потери в результате "мясных" штурмов позиций ВСУ под Авдеевкой. Данные о своих успехах опубликовала в сети 47 отдельная механизированная бригада.

За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники.

Также украинские военные ликвидировали и ранили почти 7 тысяч захватчиков.

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Бои за Авдеевку и потери России

Уже несколько недель российские оккупанты развивают новое масштабное наступление на востоке Украины, засыпая огневые позиции ВСУ своим "тушеным мясом".

В частности, больше всего "достается" Авдеевке, которую россияне пытаются взять в окружение, и Марьинке. Также ВС РФ стягивают силы под Купянск, надеясь захватить важный железнодорожный узел.

В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

Ранее Главред писал, как до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

Война в Украине

Россия готовятся к третьей волне штурмов Авдеевки и стягивает резервы. Город разрушается фугасными авиабомбами. В частности, противник пытается захватить Авдеевский коксохимический завод, потому что для оккупантов это объект такого же важного значения, как"Азовсталь".

Согласно анализу ISW, российские войска продолжили активные операции под Авдеевкой и добились определенных успехов на северном фланге.

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