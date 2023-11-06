Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

Российские оккупанты понесли большие потери в результате "мясных" штурмов позиций ВСУ под Авдеевкой. Данные о своих успехах опубликовала в сети 47 отдельная механизированная бригада.
За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники.
Также украинские военные ликвидировали и ранили почти 7 тысяч захватчиков.
Бои за Авдеевку и потери России
Уже несколько недель российские оккупанты развивают новое масштабное наступление на востоке Украины, засыпая огневые позиции ВСУ своим "тушеным мясом".
В частности, больше всего "достается" Авдеевке, которую россияне пытаются взять в окружение, и Марьинке. Также ВС РФ стягивают силы под Купянск, надеясь захватить важный железнодорожный узел.
В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.
Ранее Главред писал, как до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.
Война в Украине
Россия готовятся к третьей волне штурмов Авдеевки и стягивает резервы. Город разрушается фугасными авиабомбами. В частности, противник пытается захватить Авдеевский коксохимический завод, потому что для оккупантов это объект такого же важного значения, как"Азовсталь".
Согласно анализу ISW, российские войска продолжили активные операции под Авдеевкой и добились определенных успехов на северном фланге.
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