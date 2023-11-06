У россиян около 900 ракет, но есть нюанс - Коваленко

Россия не сможет организовать, к примеру, массированный пуск ракет типа Х-22/32, уверен Александр Коваленко.

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Коваленко решил немного успокоить после сообщения ГУР об огромном запасе ракет у РФ / Коллаж Главред, скриншот из видео

Российские оккупанты, как ранее замечали в украинской разведке, действительно могли накопить до 900 ракет для ударов по Украине, но в этой истории есть один важный нюанс - ограничение по пусковым установкам.

Как пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram, всего - за период полномасштабной войны - Россия применила против Украины 954 ракеты. Самой массовой по применению была ракета Х-101/555/55, после неё КРМБ "Калибр".

А вот ракеты типа Х-22/32 Россия не сможет использовать массово.

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"В свою очередь, ракеты Х-22/32 массово, сотнями, например, никогда не применялись и не смогут применяться. Это обусловлено сложным процессом подготовки ракеты к применению, занимающему много времени, ограниченной дальностью эффективного применения, до 200 км и износом самих носителей, требующих после каждого вылета так же серьёзного обслуживания", - отметил эксперт.

В настоящее время Коваленко наблюдает единичные случаи пусков из ОТРК "Искандер".

"В начале полномасштабного вторжения в 2022 по Украине они запускались десятками, но уже как полтора года - единицами. Почему так экономят, имея их больше чем даже Х-101/555/55? Сложно ответить, но связано, видимо именно с привязкой к пусковым (установкам - Главред)", - добавил Коваленко.

По его словам, у РФ на вооружении стоят 160 пусковых ОТРК "Искандер". Большинство из них в модификации с парным ракетным отсеком.

"То есть, только по этому показателю у россиян впритык ракет по общему количеству пусковых и боекомплекта к ним. При этом, в зоне боевых действий в Украине у оккупантов в распоряжении от 45 до 50 ОТРК "Искандер", то есть, как минимум они должны иметь заготовленный боекомплект из 100 ракет", - написал эксперт, добавив, что большинство из них должны быть всегда боеготовыми.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Сколько ракет есть в запасе у РФ

По данным украинской разведки, сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстоянии в более 350 километров.

Генерал-майор Вадим Скибицкий уточнил, что у РФ есть ориентировочно:

165 "Калибров";

160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;

290 единиц "Искандер-М" и "Искандер- К";

80 "Кинжалов";

150 ракет Х-22/Х-32.

В прошлом году показатели запасы ракет у РФ были почти такие же.

Как подчеркнул бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, страна-агрессор готовится к новым ракетным обстрелам Украины.

"Речь идет не только об увеличении возможностей нашей противовоздушной и противоракетной обороны, но и о подготовке противника к расширению агрессии и нанесению ударов. Поэтому сказать, что эта зима будет легче, я не могу", - подчеркнул украинский генерал.

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