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Калибры, Искандеры, Кинжалы: стало известно, сколько ракет есть в запасе у РФ

Анна Ярославская
6 ноября 2023, 12:46
У страны-агрессора есть ориентировочно 870 ракет, которые могут поражать объекты на расстоянии в более 350 километров.
Вадим Скибицкий, ракета
Вадим Скибицкий рассказал, сколько у РФ есть ракет для атак по Украине / Коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, МО РФ

Украинцев неоднократно предупреждали, что зимой российские оккупанты усилят ракетные удары по Украине. В Главном управлении Минобороны рассказали, сколько ракет осталось в запасе у страны-агрессора РФ.

По данным украинской разведки, сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстоянии в более 350 километров, передает РБК-Украина.

Генерал-майор Вадим Скибицкий уточнил, что у РФ есть ориентировочно:

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  • 165 "Калибров";
  • 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;
  • 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер- К";
  • 80 "Кинжалов";
  • 150 ракет Х-22/Х-32.

В прошлом году показатели запасы ракет у РФ были почти такие же. По слолвам Скибицкого, это говорит о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут - минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата - тогда снова кто-то улетит с должности", - добавил представитель ГУР.

РФ готовит ракетные удары по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ может атаковать Украину ракетами, он назвал города, которые под угрозой удара. Он отметил, что значительная опасность сохраняется в таких регионах: Сумская, Черниговская, Херсонская и Донецкая области, а также Харьков, Запорожье, Херсон.

Российские оккупанты могут одновременно запускать по Украине до 56 крылатых ракет типа "Калибр". Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Российские оккупанты зимой, скорее всего, будут наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает гражданское заселение, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения. Но они могут бить также по больницам и учебным заведениям, и таких намерений страна-агрессор Россия даже не скрывает. Об этом рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

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