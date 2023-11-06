Это угроза для всего фронта: в МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима

Россияне готовятся к третьей фазе наступления на Авдеевку. В МВА уверены, что целью врага является дорога, по которой осуществляется снабжение Сил обороны.

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В МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Враг готовятся к третьей волне штурмов Авдеевки и стягивает резервы. Город разрушается фугасными авиабомбами. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, ежедневно Авдеевку обстреливают, город разрушается фугасными авиабомбами и ствольной артиллерией.

"Враг готовятся к третьей волне штурмов. С оккупированной территории передают, что враг стягивает резервы. И есть подтверждение разведки. Идут перегруппировки и когда позволит погода, они, скорее всего, снова пойдут вперед", - отметил Барабаш в эфире "Апостроф TV". видео дня

По его словам, противник пытается захватить Авдеевский коксохимический завод, потому что для них это объект такого же важного значения, как "Азовсталь".

Однако настоящая цель оккупантов заключается в контроле над дорогой рядом с заводом, с целью перекрыть поставки Вооруженных Сил Украины. Враг расположен в 22 километрах от этой дороги и осуществляет ее обстрел с беспилотников.

Между тем, по словам главы городской военной администрации Авдеевки, в связи с ухудшением погодных условий гражданские жители начали эвакуироваться, и в ближайшие дни ожидается дальнейшее увеличение количества эвакуированных, учитывая записи на эвакуацию.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что подразделения российских оккупационных войск, при поддержке авиации, не прекращают попыток окружения города Авдеевка в Донецкой области.

В то же время, Силы обороны Украины с 30 октября по 5 ноября уничтожили более 5 тысяч оккупантов РФ, а также три танковых батальона врага. Всего за это время было ликвидировано 5160 российских захватчиков, что равносильно 10 батальонам.

Российские оккупанты готовятся к третьей фазе атаки на район Авдеевки и до третьего масштабного штурма самого города. Институт изучения войны указывает на это в своем отчете. Согласно анализу ISW, российские войска продолжили активные операции под Авдеевкой и добились определенных успехов на северном фланге.

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