УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Статья Залужного для Economist: эксперт сравнил главкома ВСУ с Черчиллем

Анна Ярославская
6 ноября 2023, 11:22
Главнокомандующий ВСУ сделал правильно, опубликовав статью, поскольку общество хочет знать ответы на многие вопросы.
Валерий Залужный, Уинстон Черчилль, Юрий Касьянов
​ Касьянов считает, что статья Залужного - запоздалый, но болезненный ответ обществу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный опубликовал резонансную статью в журнале The Economist. Военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов считает, что эта статья стала "немного запоздалым, но не менее болезненным ответом обществу".

По его словам, главком сделал правильно, опубликовав статью, поскольку общество хочет знать ответы на многие вопросы.

"Например, о том, почему наше наступление вышло, мягко говоря, не очень удачным, куда дальше двигаться, какой будет поддержка партнёров, и как нам, в конце концов, выиграть эту войну. Некоторые, как вы знаете, уже заявляют о том, что войну надо не выигрывать, а идти на мирные переговоры. Естественно, в такой ситуации главком поступил совершенно правильно, дав свое объяснение ситуации и признав определенные заблуждения, которые были у нашего командования и, в том числе, у наших партнеров, которые давали нам ошибочные советы, идеи и предложения", - сказал Касьянов в интервью Главреду.

видео дня

"Когда Черчилль в начале Второй мировой войны стал премьером в Англии, он сказал, что не обещает ничего, кроме крови, пота и слез. По сути Залужный сказал то же, но другими словами, и это идет в некий диссонанс с тем, что говорят наши топ-политики", - добавил Касьянов.

Военный уверен, что нужно многое переосмыслить для того, чтобы принимать правильные решения, грамотно выстраивать свою стратегию и выиграть войну, а не просто как-то ее завершить или пойти на переговоры.

"Возможно, война закончится какими-то переговорами, но я думаю, что это должны быть переговоры о капитуляции нашего противника в том или ином виде, когда мы полностью выполним свои цели по защите страны и обеспечению ее безопасности", - сказал Касьянов.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Статья Залужного для The Economist

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

По словам Залужного, к концу 2023 года страна-агрессор Россия может увеличить численность авиации, создав новые штурмовые эскадрильи. Однако это не поможет РФ получить полное господство в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что ситуация на фронте сейчас патовая для Украины.

"Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет", - сказал глава государства.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовка, комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist, заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

12:42 Украина
Огненная "бавовна" в Седово: под удар могла попасть база с вертолетами РФ

Огненная "бавовна" в Седово: под удар могла попасть база с вертолетами РФ

11:43 Украина
Трагедия на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады

Трагедия на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады

11:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:42

Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

12:38

Засветился с братом и фавориткой: Константин Меладзе публично поддержал Тарасову

12:34

Как сделать, чтобы не потело зеркало в ванной: 2 простые лайфхаки

11:43

Огненная "бавовна" в Седово: под удар могла попасть база с вертолетами РФ

11:34

Трагедия на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады

Украина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - КасьяновУкраина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - Касьянов
11:22

Статья Залужного для Economist: эксперт сравнил главкома ВСУ с Черчиллем

11:20

"Одно мощное заявление изменит все": какая встреча решит судьбу войны в Украине - прогнозВидео

11:10

"Жизненные комедийные истории, в которых каждый узнает себя": на ТЕТ премьера нового сериала ВолонтерыВидео

11:06

Мобилизацию продолжат еще на три месяца: Зеленский подал в Раду проект закона

Реклама
11:06

"Украина справилась с "домашним заданием": эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС

10:50

Гости подумают, что новые: как отстирать домашние тапки

10:40

Достанет до Москвы: в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed

10:17

Этот завтрак с лавашем разметут со стола, а приготовление займет всего 20 минут

10:13

Выпустили рекордное количество авиабомб за сутки: РФ обстреляла Херсонщину

09:59

Эксперт прокомментировал слова Залужного об усилении мобилизации в Украине: как должен выглядеть этот процесс

09:51

Удар по сверхновому МРК Аскольд РФ в Керчи: в ВСМУ раскрыли новые детали

09:44

ВСУ достигли успехов на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

09:20

Ночная атака РФ на Одессу: число пострадавших возросло до 8Фото

09:02

Гороскоп на завтра 7 ноября 2023: Козероги - стойте на своем, Водолеям - экономить

08:59

Россияне с помощью авиации хотят окружить Авдеевку: ВСУ держат оборону и уничтожают оккупантов

Реклама
08:17

Мощный удар ВСУ по Керчи: в ISW оценили последствия для оккупантов

07:59

США направили атомную субмарину на Ближний Восток

07:50

Капитуляция РФ и освобождение Крыма: астролог рассказал о последствиях получения ATACMS УкраинойВидео

07:30

Оникс, Искандер-М и более десятка "шахедов": ночью РФ атаковала три региона УкраиныФото

06:56

Повреждены дома, художественный музей, есть раненые: все последствия атаки РФ на ОдессуФотоВидео

06:55

Только люди с гибким мышлением увидят собаку среди овец за 7 секунд: удивительная иллюзия

06:41

Вероятность президентских выборов в 2024 году в Украине высокамнение

06:25

Почему слово "співпадіння" неправильное: как его заменить в украинском языке

06:08

Какой сегодня праздник 6 ноября: кого нужно поздравить в этот день

04:30

Почему от кофе хочется спать: есть только один простой способ избежать такого эффекта

04:00

Почему в некоторых кухонных лопатках есть отверстия: как правильно ими пользоваться

03:27

Синдром грустного клоуна: почему нужно проверить своих веселых друзей

02:52

Как выбрать хурму в магазине: хитрости, которые не подведут

02:20

Какие батарейки нельзя заряжать, чтобы не вызвать взрыв

01:30

РФ собирает ударный кулак и готовит штурм: Жданов назвал опасное направление

00:03

Ворвался сильнейший шторм: Украину накрыла почти 8-бальная магнитная буря

05 ноября, воскресенье
23:47

Зеленский жестко обозвал Путина матом в эфире американского канала

22:59

Зеленский принял решение провести президентские выборы в марте 2024 года - нардеп

21:45

Полетели ракеты и "шахеды": в Одессе прогремели мощные взрывы

21:21

"Имя очень символичное": Сашо Бо раскрыла, как назовут будущую дочь

Реклама
21:20

Все горит и взрывается: в глубоком тылу оккупантов мощный "прилет"

20:32

Виталий Портников. ВСУ ударили по КерчиВидеоблоги

20:32

Взрыв было слышно с земли: Израиль сбил баллистическую ракету в космосе

20:29

Перестаньте искать врагов среди своих, перестаньте жрать друг другамнение

20:28

Женщина показала гениальный прием, как избавиться от мешков под глазамиВидео

19:58

Пугачева не в России: Галкин поделился свежим фото

19:34

Зеленский жестко ответил Трампу, который пообещал закончить войну за 24 часа

19:22

Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенкаВидео

18:54

"Трагедии можно было избежать": Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде

18:51

Россия вечером выпустила ракеты по Украине: в нескольких городах - взрывы

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять