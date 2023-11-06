Статья Залужного для Economist: эксперт сравнил главкома ВСУ с Черчиллем

Главнокомандующий ВСУ сделал правильно, опубликовав статью, поскольку общество хочет знать ответы на многие вопросы.

https://glavred.info/ukraine/statya-zaluzhnogo-dlya-economist-ekspert-sravnil-glavkoma-vsu-s-cherchillem-10514386.html Ссылка скопирована

​ Касьянов считает, что статья Залужного - запоздалый, но болезненный ответ обществу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный опубликовал резонансную статью в журнале The Economist. Военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов считает, что эта статья стала "немного запоздалым, но не менее болезненным ответом обществу".

По его словам, главком сделал правильно, опубликовав статью, поскольку общество хочет знать ответы на многие вопросы.

"Например, о том, почему наше наступление вышло, мягко говоря, не очень удачным, куда дальше двигаться, какой будет поддержка партнёров, и как нам, в конце концов, выиграть эту войну. Некоторые, как вы знаете, уже заявляют о том, что войну надо не выигрывать, а идти на мирные переговоры. Естественно, в такой ситуации главком поступил совершенно правильно, дав свое объяснение ситуации и признав определенные заблуждения, которые были у нашего командования и, в том числе, у наших партнеров, которые давали нам ошибочные советы, идеи и предложения", - сказал Касьянов в интервью Главреду.

видео дня

"Когда Черчилль в начале Второй мировой войны стал премьером в Англии, он сказал, что не обещает ничего, кроме крови, пота и слез. По сути Залужный сказал то же, но другими словами, и это идет в некий диссонанс с тем, что говорят наши топ-политики", - добавил Касьянов.

Военный уверен, что нужно многое переосмыслить для того, чтобы принимать правильные решения, грамотно выстраивать свою стратегию и выиграть войну, а не просто как-то ее завершить или пойти на переговоры.

"Возможно, война закончится какими-то переговорами, но я думаю, что это должны быть переговоры о капитуляции нашего противника в том или ином виде, когда мы полностью выполним свои цели по защите страны и обеспечению ее безопасности", - сказал Касьянов.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Статья Залужного для The Economist

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

По словам Залужного, к концу 2023 года страна-агрессор Россия может увеличить численность авиации, создав новые штурмовые эскадрильи. Однако это не поможет РФ получить полное господство в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что ситуация на фронте сейчас патовая для Украины.

"Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет", - сказал глава государства.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовка, комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist, заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.