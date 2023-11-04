Тупика нет, переговоров с РФ не будет: Зеленский высказался после слов Залужного

На фронте нет патовой ситуации, а Украина бережет своих военных, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал слова Валерия Залужного / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что ситуация на фронте сейчас патовая для Украины.

Таким образом он прокомментировал статью в журнале The Economist главкома ВСУ Валерия Залужного на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет", - сказал он.

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"Как побороть это? F-16, нужно ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в прошлом году все полагали, что мы в патовой ситуации. "Несколько военных уловок, и вы помните, Харьковский регион был освобожден", - сказал он.

"Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы ведь знаем, что такое замороженный конфликт, мы уже для себя сделали выводы", - сказал он.

"Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия", - добавил Зеленский.

Возможность переговоров с РФ

Глава государства также опроверг информацию о давлении на него со стороны партнеров с целью перейти к переговорам с Россией.

"Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов", - сказал он.

"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали - не будет такого", - заявил Зеленский.

О чем говорил Залужный

Ранее Залужный заявил о том, что Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. "Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Залужный также назвал свой главный промах и озвучил огромные потери РФ. Главком ВСУ признал, что его план не сработал из-за того, что в РФ не ценят человеческие жизни.

Кроме того, Залужный подчеркнул, что обещанные Западом F-16 будут менее эффективными. Многие системы были наиболее актуальны для Украины еще в прошлом году, подчеркнул главком ВСУ.

Война в Украине

Ранее в ОП объяснили, как выйти из тупика и перейти к маневренной войне. Михаил Подоляк пояснил, что означают слова Валерия Залужного насчет перехода к позиционной войне.

Напомним, в СНБО ответили на скандальную статью Time о войне и потерях ВСУ. Сведения о потерях Украины в войне, опубликованные в журнале Time журналистом Саймоном Шустером, не соответствуют действительности.

Ранее эксперт Валерий Клочок заявил о том, что срок окончания войны определится после встречи лидеров США и Китая. Горячая фаза может прекратиться к Новому году. Но есть еще 2-й вариант событий – остановка войны и передача оккупированных территорий Украине на протяжении лет.

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