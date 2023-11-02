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Обещанные Западом F-16 будут менее эффективными: Залужный назвал причину

Алексей Тесля
2 ноября 2023, 14:54
Многие системы были наиболее актуальны для Украины еще в прошлом году, подчеркнул главком ВСУ.
Залужный
Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с поставкой Украине F-16 / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua

Западные союзники были чрезмерно осторожны в поставках Украине новейших технологий и более мощного оружия, что позволило РФ перегруппироваться и укрепить оборону после прорыва Украины в Харьковской области на севере и в Херсонской на юге в конце 2022 года, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом году", - отметил Залужный в интервью для The Economist.

По его словам, то же самое касается самолетов F-16, которые должны появиться у Украины в следующем году, когда они будут менее полезны, поскольку РФ улучшила свою противовоздушную оборону.

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При этом главнокомандующий отмечает, что задержка с поставками оружия не является основной причиной затруднительного положения Украины. "Важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами", - отметил он, указав, что решающее значение будут иметь технологии.

В то же время, по словам Залужного, нет никаких признаков того, что революционный технологический прорыв, например, в области беспилотников или радиоэлектронной борьбы, не за горами. Тем не менее, он настаивает на том, что у Украины нет другого выбора, кроме как сохранять инициативу, продолжая наступление, даже если она будет двигаться всего на несколько метров в день.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Ранее Серегй Шойгу пригрозил уничтожить F-16 ВСУ "за 20 дней" и пофантазировал об успехах ПВО РФ. Глава минобороны страны-агрессора обнародовал неправдоподобную статистику "успехов" ПВО оккупантов.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

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F-16 Валерий Залужный война России и Украины
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